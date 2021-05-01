Максим Галкин порадовал поклонников кадрами зажигательного танца дочери

Москва, 1 мая. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал новое видео, главной героиней которого стала его дочь Лиза от певицы Аллы Пугачевой.

Новые кадры с девочкой, порадовавшие поклонников, появились на странице шоумена в Instagram. Галкин опубликовал видео, на котором его дочь исполняет танец на домашней сцене.

Девочка выступила под песню Cheating британского исполнителя Джона Ньюмена. В подписи к видео юморист подчеркнул, что зажигательный танец ребенка является импровизацией.

Подписчики Галкина были поражены талантами его дочери. По мнению поклонников, в будущем девочка способна затмить своих звездных родителей. Кроме того, в комментариях Лизу Галкину сравнили со знаменитой матерью.

«Господи, мамочкина дочка. Какое чудо господь сотворил!»; «Уже видно, что растет будущая звезда»; «Огонь девчонка! Она еще покажет всему шоу-бизнесу»; «Алла в детстве!»; «Елизавета Максимовна — просто чудо чудесное, а не ребенок!!! Столько артистизма! С генами не поспоришь. Браво родителям!» — написали восхищенные комментаторы.

Максим Галкин часто радует поклонников семейными кадрами. Например, он показывал Пугачеву без макияжа за скромным домашним ужином с детьми.