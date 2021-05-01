Авиакомпания Utair запустила перелеты между Сочи и Анапой

Краснодар, 1 мая. Прямое авиасообщение впервые связало два крупнейших туристических центра Краснодарского края — Сочи и Анапу.

Первый самолет отправился по этому маршруту 1 мая. Перелеты выполняет компания Utair. Раньше отдыхающим, которые хотели во время отпуска посетить оба курорта, приходилось передвигаться между ними на автомобиле или на поезде.

Самолет Atr-72 вылетел из аэропорта Сочи в 13:07 по московскому времени. Время в пути составило около 55 минут. В обратном направлении борт вылетел во второй половине дня. Из Сочи в Анапу отправился 61 пассажир, рассказали в пресс-службе компании «Аэродинамика».

В эту субботу в Сочи открылись центральные набережные и пляжи. Гости и жители города могут отдохнуть на территории 200 таких объектов. Большая часть из них находится в Лазаревском районе. К тому же в этом году в Сочи разработали новый каталог пляжного оборудования. Он выдержан в единых стилистических требованиях.