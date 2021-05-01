Вассерман: США повышают собственную безопасность за счет союзников по НАТО

Москва, 1 мая. Власти США преследуют циничные и эгоистичные цели при размещении своих баз за рубежом, фактически подставляя своих союзников под возможный удар геополитических противников.

Об этом заявил интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман в интервью изданию iReactor. Он отметил, что на протяжении многих десятилетий главная внешнеполитическая цель Вашингтона неизменна — это повышение безопасности и влияния США, желательно за чужой счет.

«Американцы рассчитывают, что на каждую их базу мы вынуждены нацеливать что-то из своего оружия, в том числе ядерного оружия. Соответственно, на их собственную территорию у нас останется меньше ресурсов», — отметил Вассерман.

Политолог уверен, что в случае масштабного конфликта США будут готовы воевать до последней капли крови своих союзников, которые не решаются возразить Вашингтону при размещении американских баз на собственной территории.

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