Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 19:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:53
Происшествия
Жительница Асбеста едва не лишилась ребенка, пока развешивала белье
19:51
Армия
СМИ рассказали, как долго подлодка «Дмитрий Донской» прослужит в ВМФ России
19:51
Происшествия
Воспламенение кресла привело к смертельному пожару в Смоленске
19:50
Армия
Тихоокеанский флот ВМФ РФ направил две боевые группы в дальний поход
19:49
Общество
Смертельно больная сестра актрисы Старостиной прожила 13 лет благодаря Матроне
19:47
Происшествия
Погибшей на аттракционе по роупджампингу в КБР девушке было 23 года
19:44
Армия
ОБСЕ отметила отсутствие 86 единиц артиллерии ВСУ в пунктах постоянной дислокации
19:43
Весь мир
Марокко не может договориться с Евросоюзом о решении проблемы нелегальной миграции
19:42
Армия
Стратегический разведчик ВВС США совершил длительный полет у границ РФ на Камчатке
19:41
Происшествия
Укравший валюту тренера «Сочи» оставил миллион рублей на «чай»
19:40
Общество
Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи
19:38
Общество
В Санкт-Петербурге прошла выставка девятилетнего художника с аутизмом
19:37
Новороссия
Донбасс сегодня: прокуратура Украины поймала ВСУ на лжи, штаб ООС репрессирует гражданских
19:36
Наука
Определена лучшая музыка для пробуждения
19:36
Экономика
Фармацевтический сектор РФ стал чаще сталкиваться с кибератаками
19:35
Политика
Идея о захоронении Ленина на Курилах разозлила японских пользователей Сети
19:33
Происшествия
Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок
19:33
Армия
Литовкин назвал истинную цель американской рекламы неудачного F-35
19:30
Технологии
Первый патч BioWare для Mass Effect Legendary Edition весом меньше 12 Гб улучшает графику
19:30
Спорт
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Плющенко и рассердил фанатов
Все новости

Вассерман: США повышают собственную безопасность за счет союзников по НАТО

Армия
Вассерман: США повышают собственную безопасность за счет союзников по НАТО
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 1 мая. Власти США преследуют циничные и эгоистичные цели при размещении своих баз за рубежом, фактически подставляя своих союзников под возможный удар геополитических противников.

Об этом заявил интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман в интервью изданию iReactor. Он отметил, что на протяжении многих десятилетий главная внешнеполитическая цель Вашингтона неизменна — это повышение безопасности и влияния США, желательно за чужой счет.

«Американцы рассчитывают, что на каждую их базу мы вынуждены нацеливать что-то из своего оружия, в том числе ядерного оружия. Соответственно, на их собственную территорию у нас останется меньше ресурсов», — отметил Вассерман.

Политолог уверен, что в случае масштабного конфликта США будут готовы воевать до последней капли крови своих союзников, которые не решаются возразить Вашингтону при размещении американских баз на собственной территории.

Ранее Вассерман объяснил, как РФ следует реагировать на угрозы киевских политиков нанести удар по российским АЭС. О готовности Европы к «избирательному сотрудничеству» с Россией в Арктике информировал RT.

сша нато базы союзники
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 209195 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 179106 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 171473 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 142297 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 84323 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Армия / Вассерман: США повышают собственную безопасность за счет союзников по НАТО
Рейтинг@Mail.ru