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Инфекционист Акинфиев: майские праздники помогут снизить рост заболеваемости COVID-19

Общество
Инфекционист Акинфиев: майские праздники помогут снизить рост заболеваемости COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

В беседе с корреспондентом ФАН врач-инфекционист Илья Акинфиев поддержал решение Роспотребнадзора продлить майские праздники для замедления роста заболеваемости коронавирусом.

Отмечается, что в условиях сохранения рисков распространения коронавируса отдых за городом или на даче является хорошим решением, заявил Роспотребнадзор. С этим мнением согласился и наш собеседник. 

«В связи с увеличением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России было решено продлить майские праздники. Это будет плюс только в том случае, если количество социальных контактов сократится. То есть если в эти майские праздники люди будут находиться либо у себя дома, либо на даче, тогда это поможет снижению уровня заболеваемости», — объяснил инфекционист.  

Инфекционист объяснил, как майские праздники помогут уменьшить рост заболеваемости
pixabay.com  / Kevin Phillips

Нельзя забывать, что большое скопление людей вне помещений является потенциально опасным и нежелательным. Если люди не будут соблюдать в таких случаях масочный режим, тогда уровень заболеваемости может увеличиться, подчеркнул Илья Акинфиев.

«Такое решение Роспотребнадзора верное, но оно не единственное, что должно быть сделано для снижения уровня заболеваемости, — отметил инфекционист. — Первое — это вакцинопрофилактика, после нее идет соблюдение масочного режима и дистанции. Также соблюдение здорового образа жизни».

Постоянно продлевать праздники невозможно, все зависит от самих россиян: необходимо вакцинироваться, советует собеседник агентства.

Ранее депутат Сергей Боярский рассказал, как проведет майские праздники, а также призвал россиян следовать предписаниям Роспотребнадзора по мерам безопасности в период пандемии.

роспотребнадзор майские праздники инфекционист
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