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Анатолий Вассерман: При «Социализме 2.0» уравниловки не будет

Общество
Анатолий Вассерман: При «Социализме 2.0» уравниловки не будет
Федеральное агентство новостей  / 

Принято считать, что с развалом СССР рухнула и социалистическая модель общества. При этом ряд политиков и общественных деятелей регулярно говорят о возвращении ценностей из кодекса строителя коммунизма. Социализм вернется, заявил в интервью ФАН известный публицист и аналитик Анатолий Вассерман. Он утверждает, что это будет новая версия — «Социализм 2.0». Наша беседа о том, каких ошибок прошлого получится избежать.

— Вы говорите, что «Социализм 2.0» станет возможен благодаря мощным информационным технологиям к 2030 году. Почему не раньше?

— Расчеты указывают именно на этот период. Теоретически возможно и раньше. Дело ведь не только в цифровых технологиях. Чтобы использовать эту возможность, необходимо провести большой комплекс исследований. Это надо сделать, чтобы второй социализм запустился без таких потрясений, с какими сопровождался запуск первого. Если мы запоздаем с исследованиями, процесс пойдет стихийно, а значит, с большой вероятностью катастрофично. «Социализм 2.0» появится в любом случае, но будет ли он управляемым, зависит от нас.

— Что нужно сделать, чтобы он был управляемым?

— Задач у страны становится все больше и больше. Замыкание производственных цепочек внутри страны нам нужны, в том числе чтобы сделать конкурентоспособными свои компьютеры, свое программное обеспечение. Наука и ученые, которые ею занимаются, нужны уже сейчас, чтобы создавать экономику знаний, которая сейчас у нас все больше и больше страдает. Та работа, которая ведется в России, по сути нацелена на подготовку к запуску «Социализма 2.0».

Поясню. Формально цели, обозначенные в послании президента (поддержка науки, образования, высокотехнологичных производств), отношения к «Социализму 2.0» не имеют. Но по сути речь идет о том, что достижение этих целей позволит создать условия для запуска «Социализма 2.0». Это многовекторная задача. Для реализации потребуются современные высокотехнологичные производства: цели, озвученные в послании, по поддержке науки и предприятий, вкладывающих в развитие, как раз и помогут такие производства создать и улучшить. Но чтобы работать на таких предприятиях, чтобы заниматься наукой и наукоемким производством, нужны высококвалифицированные специалисты. Они тоже не появятся сами собой, и увеличение масштабов поддержки высшего профессионального образования на это и нацелено.

Анатолий Вассерман: При Социализме 2.0 уравниловки не будет
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

— Какова вероятность, что мы все же запоздаем с исследованиями и запуском «Социализма 2.0»?

— Конечно, риск развития по негативному сценарию есть. Но я не хочу сейчас на нем заострять внимание по одной простой причине: потому что верю в разум тех, в чьей власти — создать условия для проведения таких исследований. Потому что уже сейчас вижу, как, например, в Российской Федерации делается ставка на будущее — на цифровые технологии, на высокотехнологичное производство, на науку и поддержку молодых специалистов. Словом, сегодня уже создаются условия для активизации экономики знаний, то есть для того, чтобы наша страна совершила технологический рывок. Следовательно, уверен, найдется и политическая воля, благодаря которой необходимые шаги к началу исследований будут сделаны.

— Допустим, «Социализм 2.0» запущен. Кто будет обеспечивать всеобщее равенство и социальную справедливость? Как будет воплощаться классический принцип «от каждого по способностям, каждому по труду»?

— Как обеспечить «по способностям» — это вопрос организации труда. И в рамках планирования это будет происходить естественным путем. Что касается вознаграждения «по труду» и распределения социальных благ, то эта функция также будет осуществляться цифровыми инструментами. Ведь если известно, кто на какой должности выполняет определенные задачи, выполнены ли они и в каком качестве, то легко оценивается и конечный результат. Выполнил — получи. Точно так же цифровыми инструментами рассчитывается и распределение остальных благ.

Анатолий Вассерман: При Социализме 2.0 уравниловки не будет
vk.com  / Онотоле Вассерман

— То есть человеческий фактор, влиявший на такое распределение во времена СССР, будет исключен?

— Именно. Давать жилье молодому специалисту будут не потому, в каких он отношениях с председателем жилищной комиссии, а по факту: надо — получи. Или путевка в санаторий — для лечения конкретной болезни. Ее получение не будет зависеть от настроения председателя профкома: надо — поезжай. И так далее. Понятно, что полная отладка новой системы потребует какого-то времени. Но в любом в случае если это будет контролируемый процесс, то мы избежим кровавых и трагических последствий. А вот результат будет однозначно лучше, чем мы имели столетие назад.

вассерман социализм социализм 2.0
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