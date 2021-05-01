Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 19:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:53
Происшествия
Жительница Асбеста едва не лишилась ребенка, пока развешивала белье
19:51
Армия
СМИ рассказали, как долго подлодка «Дмитрий Донской» прослужит в ВМФ России
19:51
Происшествия
Воспламенение кресла привело к смертельному пожару в Смоленске
19:50
Армия
Тихоокеанский флот ВМФ РФ направил две боевые группы в дальний поход
19:49
Общество
Смертельно больная сестра актрисы Старостиной прожила 13 лет благодаря Матроне
19:47
Происшествия
Погибшей на аттракционе по роупджампингу в КБР девушке было 23 года
19:44
Армия
ОБСЕ отметила отсутствие 86 единиц артиллерии ВСУ в пунктах постоянной дислокации
19:43
Весь мир
Марокко не может договориться с Евросоюзом о решении проблемы нелегальной миграции
19:42
Армия
Стратегический разведчик ВВС США совершил длительный полет у границ РФ на Камчатке
19:41
Происшествия
Укравший валюту тренера «Сочи» оставил миллион рублей на «чай»
19:40
Общество
Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи
19:38
Общество
В Санкт-Петербурге прошла выставка девятилетнего художника с аутизмом
19:37
Новороссия
Донбасс сегодня: прокуратура Украины поймала ВСУ на лжи, штаб ООС репрессирует гражданских
19:36
Наука
Определена лучшая музыка для пробуждения
19:36
Экономика
Фармацевтический сектор РФ стал чаще сталкиваться с кибератаками
19:35
Политика
Идея о захоронении Ленина на Курилах разозлила японских пользователей Сети
19:33
Происшествия
Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок
19:33
Армия
Литовкин назвал истинную цель американской рекламы неудачного F-35
19:30
Технологии
Первый патч BioWare для Mass Effect Legendary Edition весом меньше 12 Гб улучшает графику
19:30
Спорт
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Плющенко и рассердил фанатов
Все новости

Ирина Роднина раскритиковала возвращение Трусовой к Тутберидзе

Спорт
Ирина Роднина раскритиковала возвращение Трусовой к Тутберидзе
Global Look Press  /  Viktor Chernov/Russian Look

Москва, 1 мая. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала «неосознанным решением» возвращение Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.

По словам Родниной, в фигурном катании в последнее время царит крайне нездоровая обстановка, которую можно сравнить только с массовым психозом. Она убеждена, что Трусова сильно рискует, переходя к новому тренеру накануне олимпийского сезона. В первую очередь она винит во всей ситуации родителей и наставников 16-летней фигуристки.

«И здесь явно нужен психолог, который будет работать не только со спортсменами, но и с родителями. Потому что я не поверю, что 16-летние девочки принимают решения самостоятельно, не обсудив эту тему с родителями. Тем более там же и финансовые вопросы есть: родители не будут же просто так бросать деньги на ветер», — подчеркнула прославленная спортсменка в интервью изданию Sport24.

Известный фигурист и тренер Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил о прекращении работы с фигуристкой Александрой Трусовой. По его словам, 1 мая завершился срок действия контракта со спортсменкой и продлевать его не стали, пишет «МИР24».

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что ожидал такого итога, поскольку общался с Трусовой во время эфира на «Матч ТВ», и фигуристка была недовольна текущим положением дел.

спорт плющенко фигурное катание роднина трусова
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 209195 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 179106 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 171473 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 142297 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 84323 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Спорт / Ирина Роднина раскритиковала возвращение Трусовой к Тутберидзе
Рейтинг@Mail.ru