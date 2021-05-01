Ирина Роднина раскритиковала возвращение Трусовой к Тутберидзе

Москва, 1 мая. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала «неосознанным решением» возвращение Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.

По словам Родниной, в фигурном катании в последнее время царит крайне нездоровая обстановка, которую можно сравнить только с массовым психозом. Она убеждена, что Трусова сильно рискует, переходя к новому тренеру накануне олимпийского сезона. В первую очередь она винит во всей ситуации родителей и наставников 16-летней фигуристки.

«И здесь явно нужен психолог, который будет работать не только со спортсменами, но и с родителями. Потому что я не поверю, что 16-летние девочки принимают решения самостоятельно, не обсудив эту тему с родителями. Тем более там же и финансовые вопросы есть: родители не будут же просто так бросать деньги на ветер», — подчеркнула прославленная спортсменка в интервью изданию Sport24.

Известный фигурист и тренер Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил о прекращении работы с фигуристкой Александрой Трусовой. По его словам, 1 мая завершился срок действия контракта со спортсменкой и продлевать его не стали, пишет «МИР24».

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что ожидал такого итога, поскольку общался с Трусовой во время эфира на «Матч ТВ», и фигуристка была недовольна текущим положением дел.