Новый вид светящейся в темноте жабы обнаружен в Бразилии

Сан-Паулу, 1 мая. Бразильские ученые обнаружили новый вид жабы размером с ноготь человека. Сообщается, что земноводное светится в темноте и содержит яд.

Жабу удалось обнаружить в лесу штата Сан-Паулу. Ее отнесли к разновидности тыквенной жабы, которая включается в себя группу родственных флуоресцентных землеводных. Большую часть времени она проводит в лесной подстилке.

Бразильские ученые назвали ее Brachycephalus rotenbergae. Пока неизвестна природа флуоресцентного свечения жабы. Не исключено, что такой окрас служит предупреждением для хищников о ядовитых свойствах животного. Жаба содержит тетродотоксин, но не представляет смертельной опасности для человека, рассказали специалисты.

Ученые из Соединенных Штатов университетов Вермонта и Тафтса разработали новые модели роботов Ксеноботов 2.0. Для создания технологии они использовали стволовые клетки лягушек.