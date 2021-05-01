Строительство оптоволоконной магистрали ЦАР продолжается в городе Берберати

Банги, 1 мая. В центральноафриканском городе Берберати продолжаются работы по прокладке оптоволоконной магистрали.

????????Centrafrique : À l'entrepôt de la fibre optique et de ses accessoires à Berberati, les rouleaux contenant des fibres pour plus de 500 Km sont déjà disponibles en attendant la fin des travaux de tranchées.#utdacentrafrique #utdainfo #utdaberberati #utdafibre_optique #utdabangui pic.twitter.com/JQEK19m0qS — UpToDateAfrica (@date_africa) May 1, 2021

Реализация проекта началась с прибытия 20 апреля экспертной группы проекта CAB-RCA и министерства почты и телекоммуникаций. Они должны контролировать строительство и следить, чтобы оно соответствовало всем нормам.

В первую очередь необходимо вырыть траншеи и проложить трубы, в которые поместят кабель. На склад Берберати уже доставили рулоны оптического волокна. Его длина составляет больше 500 километров.

Проект реализует компания Burotop. Ее представители прокомментировали ход работ и отметили, что они идут по плану, а любые возникающие трудности своевременно устраняются и не тормозят строительство.

Оптоволоконная магистраль протянется по всей Центральноафриканской Республике. Впервые президент Фостен-Арканж Туадера заговорил о ней в октябре 2019 года. Африканский банк развития и Европейский союз помогают властям ЦАР профинансировать CAB-RCA.

Проект послужит толчком к развитию новейших технологий, обеспечит рабочие места для молодежи и станет основной стратегического плана «Цифровая Центральная Африка — 2025».

Туадера неоднократно подчеркивал, что второй президентский срок он посвятит восстановлению республики. Современные технологии остаются неотъемлемой частью этого процесса. В ЦАР уже представили новую электронную систему денежных переводов, которая обеспечит удобный доступ к финансовым услугам.