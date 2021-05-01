Олимпийская чемпионка Исинбаева поддержала оставшихся без флага и гимна спортсменов России

Москва, 1 мая. Прыгунья с шестом и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с российскими спортсменами, оставшимися без флага и гимна.

Спортсмены из РФ лишились возможности выступать под российским флагом и слышать гимн страны на Олимпиаде в Токио из-за допингового скандала. Исинбаева поддержала своих коллег и отметила, что они наверняка смогут защитить себя и свою страну на международном соревновании, несмотря на непростые обстоятельства.

«Наши спортсмены чистые, достойные и будут соревноваться, как всегда, честно. Я надеюсь, что ситуация только объединит их и поможет завоевать достойные результаты», — сказала прыгунья с шестом в комментарии «Народным новостям».

Олимпийская чемпионка добавила, что не услышать гимн своей страны после победы — это очень грустно. По словам Исинбаевой, в такой момент спортсмен переживает особые чувства.

«Безусловно, когда звучит гимн страны в твою честь — это непередаваемые эмоции, которые в обычной жизни пережить невозможно», — констатировала спортсменка.

Новый скандал с российским флагом разгорелся во время женского чемпионата мира по шашкам, проходившего в Польше. Прямо во время встречи триколор убрали со стола.