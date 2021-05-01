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Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи

Общество
Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи
Фото предоставлено ТРОО «Экологическая защита»  / 

Тула, 1 мая. Не один, а два источника загрязнения Дона канализационными водами обнаружили тульские экологи. 

«К нам обратились жители Новомосковска с жалобой на то, что буквально в нескольких десятках метрах от реки из колодца канализация стекает на рельеф местности. Специалисты выехали на место и убедились, что это действительно так. Невооруженным взглядом было видно, что вся земля вокруг колодца просто пропитана сточными водами. И площадь эта довольно внушительных размеров», — рассказал ФАН председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

К сожалению, это оказались далеко не все сюрпризы. Проводя тщательный осмотр территории, экологи нашли еще один источник загрязнения реки. Он оказался куда более серьезным.

«Сброс стоков с характерным запахом производился из канализационного коллектора. Напор был очень большим.  Как уже позже пояснили специалисты новомосковского водоканала, произошло это из-за засора магистрального коллектора. Он, в свою очередь, повлёк за собой аварийный сброс. В тот же день данный засор был устранен, а, соответственно, и аварийный сброс стоков в реку — прекращен», — продолжает Вадим Баранов.

Что касается первого источника загрязнения, то экологам пришлось обратиться в контрольно-надзорные органы. В настоящее время аварийная ситуация устранена, сброс стоков — прекращен.

Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи
Фото предоставлено ТРОО «Экологическая защита»  / 

В целом же, по мнению местных жителей, состояние истока Дона оставляет желать лучшего. И, увы, не только его. Река на многие километры в ужасном состоянии. И то, что экологи обратили на это внимание — дает надежду, что в будущем ситуация изменится к лучшему.

тульская область экологи загрязнение реки
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