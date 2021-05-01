Президент Туадера посетил церемонию открытия нового отделения «Коммерческого банка ЦАР»

Банги, 1 мая. Глава центральноафриканского государства принял участие в церемонии открытия нового отделения «Коммерческого банка ЦАР».

Centrafrique : Le professeur Faustin Archange TOUADERA au chevet de l'inauguration de la nouvelle direction de la CBCA Banque en présence de plusieurs autorités. Опубликовано Agta Coordination Пятница, 30 апреля 2021 г.

Экономические проекты являются частью предвыборной программы, с которой Туадера одержал победу на состоявшихся 27 декабря 2020 года выборах. Тогда будущий президент обозначил приоритетные направления политики: организацию общенационального диалога, развитие экономики и расширение возможностей граждан республики.

После сокрушительного разгрома боевиков подконтрольной экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) главной задачей правительства вновь избранного президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера стало развитие экономики.

Правительство реализовывает ряд инфраструктурных проектов, восстанавливает дороги и мосты, а также запускает собственную систему денежных переводов. Возрождение финансового сектора требует наличия соответствующего количества банков.