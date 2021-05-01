Москва, 1 мая. Банки в России зафиксировали по итогам марта отток средств со вкладов в валюте — порядка миллиарда долларов, что является крупнейшим показателем с октября 2020 года.

За весь прошлый год россияне забрали с валютных счетов в кредитных организациях 15 млрд рублей, и это снизило объем депозитов до минимума за девять лет. В текущем году отток продолжился — в марте банки зафиксировали, что россияне забрали с валютных вкладов 946,5 млрд долларов. Прирост средств на таких счетах замедлился почти в 13 раз, что также является рекордом.

В лидерах по оттоку средств оказались Сбербанк (минус 635,6 млн долларов), ВТБ (минус 82,6 млн долларов) и Альфа-банк (минус 80,5 млн долларов), сообщает газета «Известия».

В отличие от рублевых вкладов, доходность по валютным депозитам находится почти на нуле, а иногда и отрицательная. Граждане интересуются приумножением сбережений, поэтому переносят валютные накопления на фондовый рынок, отмечают эксперты.

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