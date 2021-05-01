Марокко не может договориться с Евросоюзом о решении проблемы нелегальной миграции

Североафриканское королевство не хочет играть роль «европейского жандарма» в сдерживании волн миграции из Африки. Взамен власти Марокко предлагают ЕС расширить границы координации и предоставить им поддержку, в том числе финансовую.

В Европе считают страну приоритетным партнером в своей миграционной стратегии, но в то же время понимают, что их интересы с Рабатом не совсем совпадают.

Королевство хочет больше денег и признания своей важности в Совете по миграции ЕС, как это уже произошло с Ливией и Турцией, передает испанская газета El Pais со ссылкой на документ, просочившийся из Совета Европы.

Марокко «приложило значительные усилия для управления миграционными потоками и предотвращения нелегальных въездов в Испанию», особенно после существенной финансовой поддержки, предоставленной в 2018 году в связи с увеличением количества лодок с мигрантами. Однако Брюссель убежден, что после увеличения числа нелегалов, прибывших на Канарские острова, отношения с Марокко требуют глобального переосмысления и «постановки долгосрочных целей».

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Марокканцев гонят из ЕС

Тем временем европейцы стремятся изгнать нелегально прибывших марокканцев. Старый Свет сталкивается с огромным наплывом мигрантов из Северной Африки и хочет, чтобы королевство обеспечило возвращение своих граждан, незаконно находящихся за рубежом.

В 2019 году около 35 тысяч граждан Марокко получили предписание покинуть ЕС, но только 29% из них вернулись на родину.

Переговоры о возвращении марокканцев, нелегально прибывших в ЕС, — неотъемлемое требование Брюсселя, — продолжаются.

ЕС готов платить

27 стран готовы вложить больше средств и внести долгосрочные предложения по решению миграционной проблемы. Они ищут такой способ, чтобы Рабат принял их требования.

Взамен на тесное сотрудничество и финансирование Брюссель может попросить, чтобы королевство в значительной степени способствовало возвращению своих граждан. ЕС также хочет, чтобы Марокко принимало мигрантов из третьих стран в обмен на более благоприятную визовую политику. Переговоры на этот счет ведутся с 2015 года.

«Мы также должны призвать Рабат принять закон о предоставлении убежища и усилить роль Европейского офиса поддержки убежища (EASO) в построении эффективной системы», — говорится в документе.

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За последние два года Испания предоставила Министерству внутренних дел Марокко финансовую и материально-техническую помощь для эффективного выполнения задач пограничного контроля. Более 35 млн евро пошло на приобретение автомобилей и грузовиков.

Сложности в сотрудничестве

Согласование целей и требований с Марокко сопровождается трудностями. Рабат сопротивляется любому европейскому предложению, которое можно истолковать как вмешательство в его внутреннюю политику или сомнение в его способности управлять миграционными потоками.

«Марокко часто считало, что предложение ЕС об усилении его возможностей в сфере пограничного контроля недооценивает его собственные возможности. С другой стороны, королевство заявляет, что ему нужна поддержка в оборудовании в этой области», — говорится в документе.

Брюссель признает растущее несоответствие между европейскими предложениями и ожиданиями Марокко и сложность согласования целей. Рабат рассматривает некоторые предложения ЕС как «неуместные или малопривлекательные».

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Королевство, которое является местом транзита для тысяч мигрантов, давно просит дополнительной поддержки в этой проблеме, но не идет на уступки Евросоюзу. Материальные средства государства и тысячи полицейских, задействованных для борьбы с нелегальной миграцией, требуют инвестиций в размере 3,5 млрд евро в период с 2020 по 2027 год.