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Жители ЦАР призвали ООН прекратить снабжать боевиков боеприпасами

Весь мир
Жители ЦАР призвали ООН прекратить снабжать боевиков боеприпасами
twitter.com  /  Regis Mandaba

Банги, 1 мая. Боевики из разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не в состоянии противостоять вооруженным силам ЦАР, а потому решили атаковать мирное население.

Бандиты скрываются от силовиков в лесах, откуда трусливо нападают на гражданских. Главной стратегией они выбрали мины, которые закладывают на дорогах. Уже несколько центральноафриканцев стали жертвами новой тактики, оставшихся от «Коалиции» радикалов.

Недавно на маршруте Бабуа — Абба погибли четыре человека. Мототакси наехало на взрывное устройство. Водитель, женщина и двое детей не выжили. Ранее у города Амадагаза подорвался военный автомобиль.

При этом главным вопросом остается то, откуда бандиты берут мины. Местное население считает, что группировкам их передает бангладешский миротворческий контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Жители ЦАР уже давно выражают недовольство их работой. Они обратились к организации и призвали ее обратить внимание на коррумпированных чиновников в ее составе.

Стоит отметить, что против Центральноафриканской Республики действует оружейное эмбарго и Банги запрещено покупать вооружение за рубежом. И хотя это не помешало национальной армии разгромить «Коалицию», такое решение ООН сильно усложняло борьбу с боевиками.

В это же время радикалы получали все необходимые боеприпасы. Это лишний раз подтверждает заинтересованность МИНУСКА в эскалации кризиса на территории африканской страны.

Население ЦАР выступает против присутствия миротворцев, которые почти открыто поддерживают боевиков. Люди выходят на многочисленные акции, на которых требуют, чтобы главу миссии Манкера Ндиай выдворили из страны.

В свою очередь Организация Объединенных Наций полностью игнорирует нужды Банги. Только в начале марта она увеличила число «голубых касок», не учитывая просьбы центральноафриканцев включить в их состав руандийских военнослужащих.

оон цар ндиай
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