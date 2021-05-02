Психолог Миллер объяснила, чем опасна дисморфофобия

Нередко причиной зависимости человека от многократных хирургических улучшений своего тела становится некая пустота в душе, которую он пытается заполнить. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

По словам эксперта, случаи, когда люди становятся одержимы идеей непрерывно менять себя, хорошо знакомы психологам.

«Для ситуаций, когда человек впадает в зависимость от пластических операций, есть специальный термин — дисморфофобия. Он означает неприятие своего тела и внешности. Такие люди могут до бесконечности что-то исправлять в себе», — сообщила специалист.

Александра Миллер проиллюстрировала свои слова конкретным примером из жизни одного известного шоумена.

«Можем вспомнить того же Кена. Человек менял внешность, чтобы стать похожим на знаменитую куклу. Спустя, наверное, 60 операций, он проснулся и подумал, что хочет дальнейших изменений. Теперь он стал — Барби. Я буду рада, если мой прогноз не сбудется, но я предполагаю, что эта история может закончиться плачевно», — сказала собеседница ФАН.

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В завершение она отметила, что в подобных случаях не следует пренебрегать помощью квалифицированных специалистов.

«Причина заключается в пустоте внутри человека. Он пытается заполнить ее алкоголем, сексом, едой, улучшением своей внешности. Существует также синдром Мэрилин Монро. Про него написана целая книга. Там как раз говорится о «дыре» в личности, которая не затягивалась. Когда люди потеряны, они начинают копаться в себе. Проблема в том, что они вовремя не обращаются к психологам», — подытожила эксперт.

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