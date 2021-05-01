Минобороны ЦАР сообщило об аресте 25 чадских наемников

Банги, 1 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) задержали 25 наемников из Чада. Радикалы состояли в разгромленном конгломерате группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Le ministère de la défense annonce l'arrestation de 25 mercenaires tchadiens appartenant à la CPC. Les arrestations... Опубликовано Fridolin Ngoulou Пятница, 30 апреля 2021 г.

Об аресте сообщил журналист Фридолин Нгоулу, ссылаясь на Министерство обороны ЦАР.

«Минобороны объявило об аресте 25 чадских наемников из состава CPC», — написал представитель СМИ.

Боевиков задержали на границе Центральноафриканской Республики и Чада. Дестабилизация обстановки в Чаде после смерти президента Идриса Деби привлекла особое внимание в силовых органах республики. ЦАР опасается, что из соседней страны могут проникнуть боевики. Министерство обороны сразу предупредило, что не позволит чадскому кризису повлиять на безопасность государства.

Ранее группировки из состава разгромленной «Коалиции» получали с чадской территории оружие, припасы и подкрепление. Вооруженные силы продолжают ликвидировать остатки бандформирования. Задержание наемников ускорит полную и окончательную стабилизацию ситуации в республике.

Армия ЦАР недавно вошла в город Маркунда, который расположен в непосредственной близости от Чада. В нем скрывались боевики. Кроме того, военнослужащие освободили и другой приграничный населенный пункт — Муан-Сидо. Таким образом, ВС перекрыли путь, по которому радикалы могли бежать за рубеж.