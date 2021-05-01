Страсть по шаверме толкнула трех пьяных жителей Ленобласти на дебош с пистолетом

Санкт-Петербург, 1 мая. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в одном из кафе в городе Луга. У одного из клиентов изъят травматический пистолет.

Ночью в заведение общественного питания пришли трое пьяных приятелей. Они заказали одну шаверму на всю компанию. Вкусного блюда на троих оказалось мало.

Клиенты потребовала, чтобы официант принес вторую. Мужчины настаивали. что ранее за нее заплатили. Работник кафе отказал. Один из клиентов вытащил пистолет и потребовал выполнить заказ.

Персонал вызвал стражей порядка. Силовики оперативно приехали и задержали троицу. Владелец пистолета отдал им оружие, на которое у него есть разрешение.

В Петербурге правоохранители задержали трех приятелей. Мужчины угрожали прохожему пистолетом, сообщал ФАН.