Авиакомпания «Волга-Днепр» вдвое нарастила количество перевозок в 2020 году

Москва, 1 мая. Грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в пандемийный 2020 год в два раза увеличила количество перевозок, нарастив прибыль до 3,7 млрд рублей.

При этом выручка компании составила 15 млрд рублей. «Волга-Днепр» специализируется на грузовых перевозках воздушным транспортом. В прошлом году авиаперевозчик много работал для перевозки медицинских товаров, в том числе, крупного оборудования. Нередко компания работает совместно с МЧС для помощи другим странам.

Коронавирусный год продемонстрировал изменение конъюнктуры рынка перевозок. Несмотря на общее снижение прибыли от пассажиропотока, компаниям удалось существенно нарастить доходность грузового сегмента бизнеса.

В отрасли грузоперевозок одним из ключевых партнеров России в регионе остается Китай. По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, спрос на услуги российских компаний (в частности — РЖД) будет продолжать расти по мере выхода мировой экономики из карантина и возобновления мировой торговли.

Для Пекина, как ранее отмечал ФАН, особенно привлекательна транспортировка грузов в Европу через Азию и Россию. Эти направления становятся более востребованными на фоне быстрого восстановления национальной экономики, нехватки контейнеров и увеличения срока поставок по морю.