Турция объявила о готовности помочь в поддержании мира на таджикско-киргизской границе

Анкара, 1 мая. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность помочь в поддержании мира на границе Киргизии и Таджикистана, сообщают СМИ.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства провел отдельные переговоры с коллегами из Таджикистана и Киргизии — Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым. По словам Чавушоглу, самое большое желание Анкары заключается в урегулировании ситуации мирным путем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее объявила о готовности Москвы содействовать решению любых спорных вопросов между Бишкеком и Душанбе. Она также поддержала киргизско-таджикское соглашение о полном прекращении огня.