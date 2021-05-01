Российские ученые проанализировали состав жидкости из мироточащих икон

Москва, 1 мая. Члены экспертной группы по чудесам при Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ выяснили состав жидкости из мироточащих икон из храма деревни Летово.

Одна из икон в храме Архангела Михаила в деревне Летово начала мироточить более 20 лет назад. Уже два десятка лет необъяснимое явление привлекает православных людей со всей России. Картонная икона все это время находится во влажной среде, однако ее состояние чудесным образом ничуть не ухудшилось, рассказал настоятель храма Димитрий Кувырталов.

Когда на иконке впервые проступили капельки жидкости, она была собственностью местной жительницы Маргариты Воробьевой. Экспертная группа по чудесам при комиссии РПЦ взяла образцы влаги с изображения и провела их анализ в лаборатории.



«Масел некоторых анализы провели. Получилось подсолнечное и оливковое. Требовать, чтобы что-то эдакое, неправильно», — прокомментировал результаты работы руководитель группы Павел Флоренский.

Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» вновь замироточила в подмосковной деревне Бачурино в начале апреля. По словам местных жителей, изображение мироточило перед терактами в Москве и Беслане и трагической гибелью экипажа подлодки «Курск».