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Донбасс сегодня: прокуратура Украины поймала ВСУ на лжи, штаб ООС репрессирует гражданских

Новороссия
Донбасс сегодня: прокуратура Украины поймала ВСУ на лжи, штаб ООС репрессирует гражданских
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 1 мая. Украинские силовики ведут обстрелы ДНР и ЛНР из минометов и гранатометов. ОБСЕ не досчиталась около 90 единиц тяжелой артиллерии армии Киева в местах хранения. Украинские прокуроры выявили фальсификацию данных о небоевых потерях в ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины семь раз открывали огонь по населенным пунктам Донбасса. В Донецкой Народной Республике зафиксировано пять обстрелов, в Луганской — два. Армия Киева применяла 82-мм минометы, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего под обстрелы попали семь населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Офицеры штаба ООС усмиряют мирное население угрозами

В последнем отчете миссии ОБСЕ указано, что 86 единиц дальнобойной 152-мм артиллерии украинской армии отсутствовали в местах хранения. Как правило, помимо размещения данной техники в местах дислокации подразделений ВСУ, армейское командование размещает данное вооружение в населенных пунктах подконтрольной Киеву части Донбасса. Разведка ЛНР и ДНР данную информацию (о размещении тяжелой техники ВСУ в границах зон безопасности) неоднократно подтверждала.

Такое положение дел не может оставить равнодушными и мирных граждан, проживающих под игом «освободителей». Местные жители все чаще обращаются как к командованию воинских частей ВСУ, так и на горячую линию Министерства обороны Украины с требованиями вывести тяжелую технику из городов и поселков. Подобная протестная активность, конечно же, не по душе командирам. Они решили прибегнуть к репрессивным методам решения вопросов с недовольным населением, сообщает Народная милиция ДНР.

Штаб Операции объединенных сил направил группу офицеров центра военно-гражданского сотрудничества в населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения, в которых отмечена наибольшая протестная активность граждан. Кстати, недовольны жители этих населенных пунктов еще и размещением на их территории модульных полевых госпиталей для больных коронавирусом украинских военных. Переговорщикам приказано в случае отсутствия положительных результатов натравливать на особо активных местных жителей органы госбезопасности и правопорядка для привлечения гражданских к ответственности по надуманным поводам. 

Донбасс сегодня: прокуратура Украины уличила ВСУ во лжи, штаб ООС репрессирует гражданских
Федеральное агентство новостей  / 

Киев готовит провокации против УПЦ МП

В донецком управлении Народной милиции корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали о подготовке киевским руководством провокаций против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Суть мероприятий заключается в том, что правоохранительным органам территориальных общин, где располагаются храмы, предписано организовать 1 и 2 мая проверочные рейды по соблюдению противоэпидемиологических мер.

Конечно же, об объективности и беспристрастности украинских правоохранителей в данном случае речи не идет. Полицейским разрешено незамедлительно останавливать и прекращать богослужения в храмах УПЦ МП в случае появления малейших подозрений на несоблюдение прихожанами социальной дистанции и т. д. При этом важно акцентировать, что проверки и предвзятое отношение не будут распространяться на храмы созданной в 2019 году неканонической ПЦУ — «Православной церкви Украины».

Установлены факты фальсификации данных о смерти солдат ВСУ

Проведенные прокурорами Луганской области проверки в бригадах украинской армии выявили массовые фальсификации командирами передовых подразделений данных о причинах гибели солдат, сообщают в Народной милиции ЛНР. Информация, предоставленная командирами бригад ВСУ, не соответствует даже аналогичным данным (по небоевым потерям) штаба ООС.

Комбриги уведомили о 36 погибших, в то время как штаб силовой операции сообщил о 65. В нескольких бригадах северной оперативно-тактической группировки ВСУ прокуроры также выявили сфальсифицированные данные. Первичные результаты проверок послужили поводом для областной прокуратуры провести более тщательные и углубленные мероприятия в передовых частях армии в период с 3 по 7 мая.

днр всу донбасс украина лнр
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