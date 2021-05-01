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Миллионы трудовых мигрантов Египта ожидают возвращения в Ливию

Весь мир
Миллионы трудовых мигрантов Египта ожидают возвращения в Ливию
pixabay.com/PD  / 

Десятилетний кризис в Ливии привел к глобальному разрушению инфраструктуры в основных городах страны. Большая часть территорий Триполи, Сирта и Мисураты требует серьезной реконструкции.

После формирования переходного Правительства национального единства под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы и главы Президентского совета Мухаммада Юниса аль-Манфи, кабмин постепенно возобновляет работу госинститутов и налаживает дипломатические связи с соседними странами.

Одной из главных проблем исполнительной власти в настоящий момент является восстановление разрушенных городов. На помощь Ливии пришел Египет, предложив направить трудовых мигрантов или гастарбайтеров, как принято их называть в современном мире.

Миллионы трудовых мигрантов Египта ожидают возвращения в Ливию
Федеральное агентство новостей  / Александр Яремчук

Возвращение египтян

Правительства двух стран заключили соглашение, разрешающее рабочим вернуться на рынок труда североафриканского государства. Документ подписан в ходе визита премьер-министра Египта Мустафы Мадбули в Триполи 20 апреля. Он возглавил делегацию из 11 министров.

Председатель агентства Globo Human Resource по подбору персонала для работы за рубежом Хамди Имам выяснил, что к 2024 году число гастарбайтеров в Ливии может увеличится до двух миллионов человек.

«Первая партия трудовых мигрантов, как ожидается, прибудет в страну после завершения процедур по возобновлению работы египетского посольства и генерального консульства в Триполи. Приблизительно во второй половине мая», — рассказал он изданию Al-Monitor.

Диппредставительство Египта в Ливии закрылось более семи лет назад, когда боевики взяли помещение штурмом и похитили четырех дипломатов. Это стало следствием тяжелой ситуации в стране.

Миллионы трудовых мигрантов Египта ожидают возвращения в Ливию
Федеральное агентство новостей  / 

Выход из кризиса

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули во время выступления на национальном канале рассказал, что более 3 миллионов трудовых мигрантов страны находилось в североафриканском государстве на момент смерти бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

«Однако их число резко сократилось после падения режима в 2011 году», — сказал он.

Ливия является основным местом заработка гастарбайтеров, приезжающих из сельских районов для работы в области строительства и ремесел. По мере эскалации напряженности в соседней стране Министерство иностранных дел Египта неоднократно обращалось к гражданам с просьбой о возвращении на родину.

Точных данных о количестве трудовых мигрантов, оставшихся в Ливии в то время, нет. По неофициальным данным эта цифра достигает 300 тысяч человек.

Последний год благоприятно сказался на ситуации. Формирование переходного Правительства национального единства и получения им вотума доверия от Палаты представителей позволило государству объединить разрозненные институты и перейти к восстановлению страны.

Миллионы трудовых мигрантов Египта ожидают возвращения в Ливию
Федеральное агентство новостей  / 

Новый этап

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба по итогам встречи 20 апреля с египетским коллегой Мустафой Мадбули в Триполи подписал ряд документов о развитии двусторонних отношений между странами.

«Соглашения являются предвестником новой эры в партнерстве между Египтом и Ливией», — заявил он в ходе пресс-конференции.

На следующий день Мадбули поручил создать министерский комитет, который займется разработкой юридической базы, связанной с возвращением трудовых мигрантов в североафриканское государство.

«Необходимо принять срочные меры по возобновлению потока гастарбайтеров в Ливию, а также обеспечить автомобильное и авиасообщение между двумя странами», — добавил он.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также поручил правительству организовать поездки трудовых мигрантов в североафриканское государство, включая составление списка рабочих вместе с их специализациями, а также перечень египетских компаний, имеющих право работать в соседней стране.

Возвращение гастарбайтеров в Ливию является частью 11 соглашений, касающихся транспорта, жилищного строительства и инфраструктуры, а также здравоохранения, трудовых ресурсов и электроэнергетики.

Каир и Триполи также договорились возобновить пассажирские рейсы и судоходство между странами.

Две недели назад глава переходного правительства Ливии посетил Россию, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время беседы он поблагодарил Москву в содействии политическому урегулированию ситуации в государстве и призвал российские строительные компании вернуться для восстановления разрушенной инфраструктуры.

ливия египет восстановление
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