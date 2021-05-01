Поддерживаемые ООН и Францией боевики в ЦАР стали объектом народной ненависти

Банги, 1 мая. Одним из главных требований центральноафриканского народа стал категорический отказ от диалога с членами подконтрольного экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Население ЦАР также порицает деятельность многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), которая оказывает активную поддержку боевикам. Несмотря на проводимый президентом страны Фостен-Арканжем Туадера государственный курс, направленный на борьбу с незаконными радикальными группами «Коалиции», некоторые центральноафриканские политики ведут тайные переговоры с главарями боевиков и европейскими дипломатами.

Таким человеком стал Абдолл Хасим, советник главы государства. Он прибыл 27 апреля в город Кага-Бандоро на встречу с лидерами CPC. Ранее военнослужащие ЦАР освободили и зачистили этот населенный пункт от наемников из Чада. Позднее, 28 апреля, советник встретился с другими командирами «Коалиции патриотов за перемены» в Котамале. Примечательно, что встречу организовала миссия ООН.

Ранее в столице, а после и в других населенных пунктах начались массовые демонстрации против МИНУСКА. Тысячи людей выходят на улицы с требованием признать главу миссии ООН в ЦАР Манкера Ндиай персоной нон грата и вывести из страны «голубые каски».

Вопреки народным призывам 30 апреля представители ООН при поддержке Франции встретились с боевиками для переговоров, на которых присутствовал Абдолл Хасим. Подобные встречи представляют собой попытку легитимировать побежденные группировки радикальных исламистов и дать им возможность восстановиться. МИНУСКА намерена дестабилизировать обстановку в ЦАР, чтобы сохранить присутствие в республике и не потерять источники финансирования.