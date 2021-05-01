В Санкт-Петербурге прошла выставка девятилетнего художника с аутизмом

В одном из креативных пространств Санкт-Петербурга завершилась первая персональная выставка Леонида Левковича. Чаяния юного художника просты — на заработанные на творчестве деньги девятилетний творец мечтает купить себе игровую приставку.

Специалисты диагностировали у Лени аутизм, и, по словам его мамы Олеси Левкович, рисование помогает ему облекать мысли в слова и общаться с другими людьми.

«С помощью живописи он передает свои ощущения. Если вы посмотрите на работы — они все разные, такие яркие. Но у них есть одно сходство — это глаза. Эти глаза очень похожи на глаза Лени», — рассказала женщина.

Во время пандемии Олеся начала показывать сыну видеоролики о знаменитых художниках, и это подтолкнуло его заняться рисованием всерьез. Кураторы музеев заинтересовались талантливым мальчиком, увидев его работы в соцсетях. В ближайшее время картины Лени можно будет увидеть на выставках в Калининграде и Иркутске.