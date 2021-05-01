Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 18:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Весь мир
Власти Эфиопии выделили деньги пострадавшим от этнического конфликта на севере страны
18:21
Политика
Политолог Васильев рассказал, как Нуланд и Блинкен используют Донбасс против России
18:20
Общество
Жители Сахалина спасли брошенного детеныша тюленя от голодной смерти
18:19
Шоу-бизнес
Супруга Антона Макарского в студии «Сегодня вечером» рассказала о пасхальном чуде
18:17
Общество
Количество внутренних авиаперевозок в РФ увеличилось на 125% в сравнении с прошлым годом
18:14
Весь мир
Ответственные за кризис в Эфиопии группировки попали в список террористических
18:13
Происшествия
СК начал проверку после смерти девушки на аттракционе в Кабардино-Балкарии
18:13
Политика
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Барышева
18:12
Шоу-бизнес
Актер Юрий Батурин рассказал, как получил благословение Иоанна Крестителя
18:12
Экономика
Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о сроках завершения проекта моста через Обь
18:12
Шоу-бизнес
Звездный визажист Гоар Аветисян сравнила свое тело до и после липосакции
18:10
Политика
Сенатор Перминов назвал главную цель «Северного потока — 2»
18:08
Происшествия
Полиция ищет звезду «Пацанок» Ксению Милас после поножовщины на вечеринке в Москве
18:08
Общество
Супругов-полицейских наградят за спасение пенсионеров из огня в Красноярском крае
18:07
Весь мир
Великий пост завершился в Эфиопии Страстной пятницей
18:06
Шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему Лобода не может быть Змеей на шоу «Маска»
18:05
Весь мир
Наркобарон из Мичоакана: мексиканского политика объявили в розыск в США
18:00
Армия
СМИ раскрыли истинную цель черноморского маневра ВМС Великобритании
18:00
Экономика
Облигации могут принести оманским нефтяникам 7,9 млрд долларов
17:58
Весь мир
Семинар о христианском искусстве Эфиопии прошел в Санкт-Петербурге
Все новости

Актер Юрий Батурин рассказал, как получил благословение Иоанна Крестителя

Шоу-бизнес
Актер Юрий Батурин рассказал, как получил благословение Иоанна Крестителя
instagram.com  /  @yuribaturin

Москва, 1 мая. Известный актер театра и кино Юрий Батурин признался, что поездка в черногорский Цетинский монастырь к длани Иоанна Крестителя кардинально поменяла его жизнь.

Во время съемок в Черногории в 2007 году Батурин согласился сопроводить свою коллегу, народную артистку СССР Людмилу Чурсину в Цетинский монастырь. По признанию звезды, он тогда был неверующим и поехал к святому месту как турист. Однако, когда актер прислонился к длани Иоанна Крестителя, произошло настоящее чудо.

«Я прислонился лбом, подсмотрел как все делали. У меня было такое ощущение, что туда влетел рой пчел, причем на такой скорости! И он начинает копошится между мозгом и черепом. Я смотрю на все это – мне страшно, я в ужасе. Ощущение, что мне по волосам, по голове, по спине проводят шелковой тканью», — рассказал о своих ощущения Батурин в программе «Сегодня вечером».

По словам артиста, он на какое-то мгновение будто перестал управлять своим телом. Он поспешил к монаху за ответом, что же с ним произошло. Служитель монастыря сообщил Батурину, что его благословил Иоанн Креститель.

«Я сказал, что не верю в это. Монах сказал умыться святой водой. Я умылся – и тут все в одну секунду как рукой сняло. После этого все изменилось. Монах сказал, что находится давно в этом монастыре, и это был третий подобный случай», — поделился актер.

На следующий день после посещения монастыря Батурин получил свою первую главную роль. В сериал «Знахарь» его утвердили даже без кастинга. Режиссер картины выбрал актера по одной лишь фотографии.

В студии «Сегодня вечером» рассказала о чуде и актриса Любовь Руденко. По ее словам, Матрона Московская спасла ее мать после тяжелой аварии. Врачи считали, что женщина уже не сможет ходить.

актер православие пасха монастырь батурин
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 206761 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 174849 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 169148 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 136844 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 81328 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Юрий Батурин рассказал, как получил благословение Иоанна Крестителя
Рейтинг@Mail.ru