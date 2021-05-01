Актер Юрий Батурин рассказал, как получил благословение Иоанна Крестителя

Москва, 1 мая. Известный актер театра и кино Юрий Батурин признался, что поездка в черногорский Цетинский монастырь к длани Иоанна Крестителя кардинально поменяла его жизнь.

Во время съемок в Черногории в 2007 году Батурин согласился сопроводить свою коллегу, народную артистку СССР Людмилу Чурсину в Цетинский монастырь. По признанию звезды, он тогда был неверующим и поехал к святому месту как турист. Однако, когда актер прислонился к длани Иоанна Крестителя, произошло настоящее чудо.

«Я прислонился лбом, подсмотрел как все делали. У меня было такое ощущение, что туда влетел рой пчел, причем на такой скорости! И он начинает копошится между мозгом и черепом. Я смотрю на все это – мне страшно, я в ужасе. Ощущение, что мне по волосам, по голове, по спине проводят шелковой тканью», — рассказал о своих ощущения Батурин в программе «Сегодня вечером».

По словам артиста, он на какое-то мгновение будто перестал управлять своим телом. Он поспешил к монаху за ответом, что же с ним произошло. Служитель монастыря сообщил Батурину, что его благословил Иоанн Креститель.

«Я сказал, что не верю в это. Монах сказал умыться святой водой. Я умылся – и тут все в одну секунду как рукой сняло. После этого все изменилось. Монах сказал, что находится давно в этом монастыре, и это был третий подобный случай», — поделился актер.

На следующий день после посещения монастыря Батурин получил свою первую главную роль. В сериал «Знахарь» его утвердили даже без кастинга. Режиссер картины выбрал актера по одной лишь фотографии.

В студии «Сегодня вечером» рассказала о чуде и актриса Любовь Руденко. По ее словам, Матрона Московская спасла ее мать после тяжелой аварии. Врачи считали, что женщина уже не сможет ходить.