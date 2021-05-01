Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о сроках завершения проекта моста через Обь

Салехард, 1 мая. Завершить проект строительства ключевого объекта Северного широтного хода (СШХ) — моста через Обь в ЯНАО — планируется до конца 2020 года, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в апреле заявил о необходимости запуска Северного широтного хода для освоения богатств Арктической зоны. Артюхов в социальной сети Instagram отметил, что логистика в Арктике полностью изменится с открытием железнодорожной магистрали, а в перспективе — откроется выход к Северному морскому пути.

«А мост через Обь свяжет столицу нашего округа с большой землей. <…> До конца года закончим проектирование самого сложного элемента Северного широтного хода — моста через Обь», — анонсировал он.

Северный широтный ход — проект железнодорожной магистрали, предполагающий соединение полуострова Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечение связи транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем.

Путин в ходе послания заявил, что ЯНАО будет строить СШХ с помощью государственных инфраструктурных кредитов.