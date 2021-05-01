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Звездный визажист Гоар Аветисян сравнила свое тело до и после липосакции

Шоу-бизнес
Звездный визажист Гоар Аветисян сравнила свое тело до и после липосакции
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 1 мая. Гуру мейкапа Гоар Аветисян решила рассказать подписчикам «историю о гусенице». Визажист наглядно продемонстрировала трансформацию своего тела после сложной операции.

Аветисян в 27 лет решилась на пластические операции, чтобы избавиться от «висячего» живота. Похода к хирургу, по словам звезды, она ждала «всю свою сознательную жизнь», однако пойти на такой смелый шаг смогла только после родов.

Гоар удалось самостоятельно сбросить лишние килограммы после рождения ребенка, но затем она обратилась за помощью к врачам. Специалисты подарили Аветисян «тело мечты», сделав липосакцию брюшной зоны и подтяжку груди. После длительного периода восстановления визажист вовсю хвастается своим преображением на странице в Instagram.

Недавно она опубликовала видео, в котором собрала архивные кадры и сравнила их со свежими снимками. Подписчики смогли убедиться, как сильно изменилась фигура Аветисян после липосакции.

«История о гусенице , которая мечтала превратиться в бабочку‎», — добавила в комментариях Гоар.

Фолловеры оценили труд визажиста и отметили, что раньше ее тело выглядело просто «необъятным». Многие в комментариях посоветовали Аветисян не принимать близко к сердцу слова критиков, которые обесценивают ее результат и переживания. После операции звезду стали обвинять, что она пошла по легкому пути и легла под нож хирурга.

Пользователи Сети отмечают, что сейчас визажист совсем не ограничивает себя в питании. В соцсети то и дело мелькают фотографии с жирными блюдами и всякими сладостями. По их мнению, такими темпами Аветисян вернется к своему предыдущему размеру одежды.

Недавно звезда Первого канала Екатерина Андреева в погоне за красотой легла в швейцарскую клинику. Телеведущая по совету подруги отправилась в престижное медучреждение на берегу Люцернского озера для корректировки своей фигуры.

пластика красота фигура Аветисян
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