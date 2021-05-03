Представители таджикской и киргизской общин в РФ начали профилактическую работу

Представители таджикской и киргизской диаспор начали вести профилактическую работу среди своих общин в России, как только стало известно о приграничном конфликте среднеазиатских республик. Об этом ФАН заявил президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев.

По словам общественного деятеля, и киргизские, и таджикские диаспоры в РФ относятся с пониманием к сложившейся ситуации.

«Как только мы получили вести о том, что произошли стычки на бытовом уровне в приграничном районе между двумя республиками, и таджикская, и киргизская сторона сразу начали вести профилактическую работу среди наших общин, — подчеркнул Кожоев. — Сейчас мы ведем работу, и в принципе больших разногласий нет: люди с пониманием относятся. Я думаю, что вероятность стычек мала, я бы даже сказал, что это исключено».

Президент «Кыргызского конгресса» сообщил, что представители диаспор подготовили видеообращение для своих соотечественников, проживающих на территории России.

«Мы обратились к нашим соотечественникам, чтобы они не нагнетали обстановку, чтобы вели себя как подобает, в рамках законодательства России», — рассказал собеседник ФАН.

Кубанычбек Кожоев выразил надежду на скорое прекращение конфликта.

«Мы надеемся, что приграничный конфликт будет исчерпан в результате переговоров Таджикистана и Киргизии, — отметил общественный деятель. — Нам сложно дать оценку текущей ситуации, но для нас очень важно, чтобы здесь был мир и спокойствие среди общин. Мы над этим работаем».

Ситуация на границе обострилась в минувшую среду, 28 апреля, из-за попыток таджикской стороны установить камеры наблюдения на столбах линий электропередач. В Киргизии с этим не согласились и начали спиливать столбы, что стало причиной массовых беспорядков. 29 апреля в инцидент вмешались военные двух стран, началась перестрелка.

Киргизия объявила траур 1–2 мая по погибшим в противостоянии с Таджикистаном. Об этом проинформировала пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.