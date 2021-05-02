США отказываются от БПЛА RQ-21 Blackjack в пользу V-Bat и MQ-9 Reaper

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Израиль

Новые самолеты для ВВС Израиля

На авиабазу Неватим в Израиле 25 апреля 2021 года прибыли три самолета F-35I «Адир». Новые истребители присоединятся к 116-й эскадрилье «Львы Юга». Военно-воздушные силы отмечают, что очень скоро самолеты будут готовы к работе.

Israel has purchased a fair number of F-35I Adir stealth fighter jets and intends to keep them ready for any contingency. https://t.co/2vgFUoxomF — National Interest (@TheNatlInterest) April 28, 2021

Примечательно, что ранее новые истребители «застряли» на Азорских островах из-за неисправности одного из них и провели там неделю в ожидании необходимых запчастей.

Индия

Самолет-заправщик для учебных целей

ВВС Индии обратились к французскому правительству с просьбой предоставить в аренду один многоцелевой транспортный самолет-заправщик Airbus A330 для учебных задач.

Данный вопрос обсуждался во время визита во Францию главного маршала авиации ВВС Индии Ракеша Бхадаурии в конце апреля.

ВВС Индии имеют в распоряжении шесть самолетов-заправщиков Ил-78М российского производства, однако А330 превосходят данные машины с точки зрения их универсальности.

Индонезия

Индонезия просит помощи у Южной Кореи

Индонезия обратилась к Южной Корее с просьбой помочь своим инженерам. Они совместно с корейскими специалистами участвовали в проекте по разработке истребителя. Индонезийским инженерам пришлось вернуться домой в марте 2020 года из-за пандемии. В это время их коллеги в Сеуле продолжили работу, и в начале апреля этого года представили первый прототип самолета.

Indonesia Meminta Dukungan Korea Selatan Untuk Menutup Kesenjangan Teknologi Dalam Proyek Pesawat Tempur Bersama KF-21/IF-X https://t.co/Ye1mAKTseB — iNetizenNews (@iNetizenNews1) April 28, 2021

«Индонезия приветствовала предложения Южной Кореи об усилении оборонного сотрудничества и выразила надежду на поддержку Сеула в преодолении технологического пробела в совместном проекте разработки KF-21/IF-X», — заявили в министерстве обороны.

Там добавили, что возможное сотрудничество включает поставку в Индонезию неиспользованных материалов.

США

БПЛА врезался в корабль

ВМС США 26 апреля 2021 года сообщили о крушении беспилотного летательного аппарата вертолетного типа MQ-8B Fire Scout. БПЛА взлетел с базирующегося в Сан-Диего корабля прибрежного класса и, потеряв управление, рухнул.

Apparently a few hiccups still to be worked out. "MQ-8B Fire Scout Crashes Into Littoral Combat Ship USS Charleston On Deployment https://t.co/UconzOdRNl — CDN Naval Review (@CdnNavalReview) April 29, 2021

Во время происшествия никто не пострадал. MQ-8B повредил страховочную сетку на корабле и его корпус в районе ватерлинии. По факту аварии беспилотника проводится служебное расследование.

Морская пехота США избавляется от БПЛА

Корпус морской пехоты США заявил о начале вывода из эксплуатации всех БПЛА RQ-21 Blackjack. Теперь внимание будет уделяться MQ-9 Reaper и V-Bat.

Решение было принято в рамках инициативы по реорганизации структуры сил Force Design 2030. Запланировано также приобретение нового оружия и другого оборудования, более приспособленного к новым руководящим принципам ВС США.

"The Marines Are Already Ditching Their Young RQ-21 Blackjack Drones" https://t.co/Md9bZWU7fz — UAV Propulsion Tech (@schmidtproducts) April 29, 2021

В настоящее время у КМП есть 21 комплект беспилотников RQ-21. Они не сконфигурированы для ношения какого-либо вооружения, в отличие от MQ-9, но последний требует большей инфраструктуры для выполнения операций.

Турция

Анкара планирует наладить экспорт учебных самолетов Hürküş

В скором времени Турция начнет поставки учебно-боевого самолета Hürkuş-C в страну, название которой пока неизвестно. Об этом сообщили в турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

Гендиректор Темел Котил отметил, что в общей сложности 12 Hürkuş-C будут проданы за границу.

«Мы не можем раскрыть получателя, потому что контракт еще не подписан, но он состоится», — сказал глава TAI.

Turkish Aerospace Industries (TAI) is set to export 12 units of its Hürkus-C turbo-prop aircraft meant for armed close-air support and training to an undisclosed country.https://t.co/MC329F2PD5 pic.twitter.com/5HGkBhX0Ox — Tango III's Military News (@IiiTango) April 27, 2021

Семейство самолетов Hürkuş было разработано для поддержки различных миссий и учебных программ ВВС. Помимо обучения пилотов, недорогой и высокоточный УБС способен выполнять роль легкого штурмовика и разведчика.

Украина

Украинские предприятия будут поставлять двигатели для производства ударного вертолета АТАК-II

Соответствующие контракты уже подписаны. По словам гендиректора компании TAI Темела Котила, Турция выбрала украинские предприятия из-за отсутствия альтернативы. Котил назвал Украину братской страной, а также отметил, что никаких проблем с поставками из Украины из-за эмбарго или санкций не будет.

Украина будет поставлять двигатели для турецких ударных вертолетов ATAK-II https://t.co/RmSNjT4cNN — topnewsrussia.ru (@TopNewsRussiaa) April 27, 2021

Разработка ударного вертолета началась в 2019 году. Масса ATAK-II составит 11 тонн. Грузоподъемность позволит перевозить 1,5 тонны вооружения и боеприпасов. Новинка получит два газотурбинных двигателя, тандемную кабину, а также современные средства РЭБ.

Финляндия

Финляндия получила окончательные предложения от производителей истребителей

Департамент материально-технического обеспечения Минобороны Финляндии получил окончательные комплексные предложения от пяти производителей истребителей в рамках программы HX.

Оценка предложений завершится осенью 2021 года. Правительство Финляндии примет решение на основе рекомендаций минобороны.

#Finland has received best and final offers from competitors for HX fighter jet program. Decision to be taken by end of this year. A very good overview on details known from various entries under link. H/t @CorporalFrisk https://t.co/fCYQiyoSAp — Alex Luck (@AlexLuck9) April 29, 2021

Выбор истребителя будет производиться на базе четырех критериев: характеристик многоцелевого самолета, надежности поставок, промышленного сотрудничества и стоимости.

Последствия закупок для политики безопасности и обороны будут оцениваться вне тендера. Претенденты на замену финских Hornet — Boeing F/A-18 Super Hornet (США), Lockheed Martin F-35 (США), Dassault Rafale (Франция), Eurofighter Typhoon (Великобритания) и Saab (Швеция).

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