Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 09:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:31
Армия
В Forbes рассказали о новых планах Ирана на российские истребители
09:31
Общество
Петербург вошел в тройку самый популярных российских городов для бизнес-туризма
09:27
Общество
Инфекционист Яковлев рассказал, сколько жителей Петербурга перенесли COVID-19
09:25
Армия
Байден раскрыл правила Трампа по планам ударов за пределами зон боевых действий
09:23
Происшествия
Власти Алтая ввели режим повышенной готовности из-за половодья
09:22
Армия
МО РФ сообщило о завершающем этапе испытаний бронемашины «Тайфун-ВДВ»
09:22
Общество
Путин поздравил православных россиян с Пасхой
09:15
Происшествия
Замначальника иркутского ГУФСИН арестовали по делу о взятке в 60 млн рублей
09:15
Наука
Геофизики установили реальный возраст Красного моря
09:07
Украина
Бойцы ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР
09:04
Политика
Суд отменил результаты выборов, которые завершились победой сторонника Зеленского
09:00
Общество
Анатолий Вассерман: При «Социализме 2.0» уравниловки не будет
09:00
Общество
Топ-5 лучших военных фильмов ко Дню Победы
08:54
Шоу-бизнес
«Феномен Моргенштерна»: Меладзе раскрыл секрет популярности рэпера
08:49
Политика
Лукашенко обратился к патриарху Кириллу по случаю Пасхи
08:44
Спорт
Уже побил рекорд Овечкина: 16-летний Мичков доминирует на юниорском ЧМ по хоккею
08:41
Общество
Крымские гидрологи сообщили о существенном пополнении водохранилищ
08:39
Экономика
Автомобили десяти марок подорожали в России во второй половине апреля
08:16
Политика
В Китае предрекли жесткий ответ России на попытку Японии завладеть Курилами
08:15
Общество
«Любовь»: пожилой канадец ради жены научился делать укладку волос
Все новости

США отказываются от БПЛА RQ-21 Blackjack в пользу V-Bat и MQ-9 Reaper

Весь мир
США отказываются от БПЛА RQ-21 Blackjack в пользу V-Bat и MQ-9 Reaper
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Израиль

Новые самолеты для ВВС Израиля

На авиабазу Неватим в Израиле 25 апреля 2021 года прибыли три самолета F-35I «Адир». Новые истребители присоединятся к 116-й эскадрилье «Львы Юга». Военно-воздушные силы отмечают, что очень скоро самолеты будут готовы к работе.

Примечательно, что ранее новые истребители «застряли» на Азорских островах из-за неисправности одного из них и провели там неделю в ожидании необходимых запчастей.

Индия

Самолет-заправщик для учебных целей

ВВС Индии обратились к французскому правительству с просьбой предоставить в аренду один многоцелевой транспортный самолет-заправщик Airbus A330 для учебных задач.

Данный вопрос обсуждался во время визита во Францию главного маршала авиации ВВС Индии Ракеша Бхадаурии в конце апреля.

ВВС Индии имеют в распоряжении шесть самолетов-заправщиков Ил-78М российского производства, однако А330 превосходят данные машины с точки зрения их универсальности.

Индонезия

Индонезия просит помощи у Южной Кореи

Индонезия обратилась к Южной Корее с просьбой помочь своим инженерам. Они совместно с корейскими специалистами участвовали в проекте по разработке истребителя. Индонезийским инженерам пришлось вернуться домой в марте 2020 года из-за пандемии. В это время их коллеги в Сеуле продолжили работу, и в начале апреля этого года представили первый прототип самолета.

«Индонезия приветствовала предложения Южной Кореи об усилении оборонного сотрудничества и выразила надежду на поддержку Сеула в преодолении технологического пробела в совместном проекте разработки KF-21/IF-X», — заявили в министерстве обороны.

Там добавили, что возможное сотрудничество включает поставку в Индонезию неиспользованных материалов.

США

БПЛА врезался в корабль

ВМС США 26 апреля 2021 года сообщили о крушении беспилотного летательного аппарата вертолетного типа MQ-8B Fire Scout. БПЛА взлетел с базирующегося в Сан-Диего корабля прибрежного класса и, потеряв управление, рухнул.

Во время происшествия никто не пострадал. MQ-8B повредил страховочную сетку на корабле и его корпус в районе ватерлинии. По факту аварии беспилотника проводится служебное расследование.

Морская пехота США избавляется от БПЛА

Корпус морской пехоты США заявил о начале вывода из эксплуатации всех БПЛА RQ-21 Blackjack. Теперь внимание будет уделяться MQ-9 Reaper и V-Bat.

Решение было принято в рамках инициативы по реорганизации структуры сил Force Design 2030. Запланировано также приобретение нового оружия и другого оборудования, более приспособленного к новым руководящим принципам ВС США.

В настоящее время у КМП есть 21 комплект беспилотников RQ-21. Они не сконфигурированы для ношения какого-либо вооружения, в отличие от MQ-9, но последний требует большей инфраструктуры для выполнения операций.

Турция

Анкара планирует наладить экспорт учебных самолетов Hürküş

В скором времени Турция начнет поставки учебно-боевого самолета Hürkuş-C в страну, название которой пока неизвестно. Об этом сообщили в турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

Гендиректор Темел Котил отметил, что в общей сложности 12 Hürkuş-C будут проданы за границу.

«Мы не можем раскрыть получателя, потому что контракт еще не подписан, но он состоится», — сказал глава TAI.

Семейство самолетов Hürkuş было разработано для поддержки различных миссий и учебных программ ВВС. Помимо обучения пилотов, недорогой и высокоточный УБС способен выполнять роль легкого штурмовика и разведчика.

Украина

Украинские предприятия будут поставлять двигатели для производства ударного вертолета АТАК-II

Соответствующие контракты уже подписаны. По словам гендиректора компании TAI Темела Котила, Турция выбрала украинские предприятия из-за отсутствия альтернативы. Котил назвал Украину братской страной, а также отметил, что никаких проблем с поставками из Украины из-за эмбарго или санкций не будет.

Разработка ударного вертолета началась в 2019 году. Масса ATAK-II составит 11 тонн. Грузоподъемность позволит перевозить 1,5 тонны вооружения и боеприпасов. Новинка получит два газотурбинных двигателя, тандемную кабину, а также современные средства РЭБ.

Финляндия

Финляндия получила окончательные предложения от производителей истребителей

Департамент материально-технического обеспечения Минобороны Финляндии получил окончательные комплексные предложения от пяти производителей истребителей в рамках программы HX.

Оценка предложений завершится осенью 2021 года. Правительство Финляндии примет решение на основе рекомендаций минобороны.

Выбор истребителя будет производиться на базе четырех критериев: характеристик многоцелевого самолета, надежности поставок, промышленного сотрудничества и стоимости.

Последствия закупок для политики безопасности и обороны будут оцениваться вне тендера. Претенденты на замену финских Hornet — Boeing F/A-18 Super Hornet (США), Lockheed Martin F-35 (США), Dassault Rafale (Франция), Eurofighter Typhoon (Великобритания) и Saab (Швеция).

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.

крылья войны
Комментировать
Самое популярное
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 172636 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 102611 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 86519 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35238 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 34789 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Все новости / Весь мир / США отказываются от БПЛА RQ-21 Blackjack в пользу V-Bat и MQ-9 Reaper
Рейтинг@Mail.ru