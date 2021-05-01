Сенатор Перминов назвал главную цель «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 1 мая. Основная цель проекта газопровода «Северный поток — 2» — экономическая. Такой точки зрения придерживается сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

Экс-руководитель группы по «Северному потоку — 2» прокомментировал заявление премьер-министра федеральной земли Мекленбург–Передняя Померания Мануэлы Швезиг. Глава немецкого региона ранее призвала достроить газопровод, поскольку он является важным проектом в сфере энергетической политики. Также он развивает двусторонние отношения между Германией и Россией.

Сенатор от Ленинградской области полностью поддержал позицию Швезиг и подчеркнул, что проект будет завершен и введен в эксплуатацию.

«В этом нет сомнений. «Северный поток — 2» станет основой для реализации новых совместных проектов в будущем, особенно в части зеленой энергетики и новых видов топлива, к примеру, новых водородных проектов. И хотел бы поблагодарить германских партнеров за их последовательную политику», — сказал Сергей Перминов.

Политик уверен, что «Северный поток — 2» станет для обеих стран основой для развития отношений.

Ранее сообщалось, что ЕП принял резолюцию по России, в тексте которой говорится о необходимости ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2».