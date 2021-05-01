Начало нового пути: что произойдет с Афганистаном после вывода войск США

В Кабуле усилились меры безопасности в канун 1 мая. Вашингтон объявил этот день конечной датой начала вывода американских войск с территории Афганистана.

▶️ US starts troop withdrawal from Afghanistan in hope of ending 'forever war' https://t.co/PMpWbUeK9L pic.twitter.com/w1MOPQIDxp — FRANCE 24 English (@France24_en) May 1, 2021

По словам представителей Белого дома, вывод американского контингента уже официально начался.

«Продолжается сокращение численности персонала. Хотя эти действия вынуждают увеличить численность войск, мы по-прежнему привержены выводу всего американского военного персонала из Афганистана к 11 сентября 2020 года», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Накануне около сотни военнослужащих прибыли в Афганистан для усиления подразделений, которые обеспечивают организацию вывода войск по приказу президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Переброска американских военнослужащих вызывала обеспокоенность в Кабуле, поэтому власти США заранее объяснили необходимость временного увеличения количества военнослужащих в Афганистане.

«Страну покидают подрядчики и государственные служащие США. Мы обеспокоены риском нападения на них со стороны талибов во время отправки домой», — отмечалось в заявлении в Пентагоне.

По официальным данным в Афганистане находятся около 2500 американских военнослужащих. Кроме того, там присутствуют несколько сотен сотрудников Сил специальных операций (ССО) США.

К 11 сентября 2021 года все они должны покинуть страну и вернуться в места постоянной дислокации, а базы, которые они занимали, будут переданы афганскому Минобороны.

Решение Байдена

С официальным объявлением о выводе войск из Афганистана президент США выступил 14 апреля в своем телевизионном обращении.

«Пришло время положить конец самой долгой американской войне. Американским войскам пора возвращаться домой», — сказал Байден.

Его речь была записана в том же самом зале переговоров Белого дома, в котором в октябре 2001 году тогдашний президент США Джордж Буш объявил о начала операции против группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) и движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Байден отметил, что за время афганской кампании в Вашингтоне сменились четыре лидера.

«Два республиканца, два демократа. Я не буду перекладывать эту ответственность на пятого», — пояснил американский президент

Политик добавил, что отныне Соединенные Штаты будут оказывать Афганистану только гуманитарную и финансовую помощь. В то же время Байден предупредил талибов, что американцы будут защищать свои подразделения и войска партнеров от нападений в период сокращения численности контингентов.

Как США вторглись в Афганистан

Вторжение американских войск в Афганистан произошло без малого 20 лет назад. Джордж Буш отдал приказ о начале операции после атак террористов в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года захваченные боевиками «Аль-Каиды» самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра.

В ответ на атаки вечером 7 октября 2001 года Соединенные Штаты начали военную операцию «Несокрушимая свобода». Официально объявленными целями стали: пленение и суд над членами «Аль-Каиды», свержение режима талибов и освобождение территории Афганистана от их влияния.

Сразу же после теракта Вашингтон объявил тогдашнего лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена террористом номер один и назначил награду в 25 млн долларов за информацию о его местонахождении.

2 мая 2011 года «террорист номер один» был ликвидирован в ходе спецоперации американского спецназа, который атаковал убежище Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде.

После уничтожения лидера «Аль-Каиды» аналитики начали высказывать сомнения в целесообразности дальнейшего пребывания американских войск в Афганистане. Примерно об этом же сказал тогдашний президент Барак Обама, когда комментировал новость о гибели бен Ладена и заявил о логическом завершении миссии Пентагона.

«Мы сделали все, что могли в военном плане. Пришло время вернуть наши оставшиеся войска домой», — сказал Обама.

Несмотря на эти заявления, вывод кабульского контингента Пентагона так и не состоялся. Его обещал Дональд Трамп, но тоже не стал этого делать. Реальное возвращение американских войск объявил только нынешний глава Белого дома, который был вице-премьером при Бараке Обаме. Может быть, именно поэтому его объяснение причин решения созвучно речи бывшего патрона.

«Я не вижу большого смысла в том, чтобы держать тысячи военнослужащих на этой земле и концентрироваться только в одной стране, затрачивая миллиарды долларов каждый год», — объяснился Байден.

Реакция в Афганистане

После телевизионного обращения Джо Байдена в середине апреля боевики движения «Талибан» усилили свои атаки.

По официальным данным афганского правительства, с момента, когда боевикам стало известно о заявлении президента США, в результате нападений талибов в 24 провинциях страны погибли 226 человек. В число жертв вошли 69 гражданских лиц и 157 сотрудников сил безопасности.

Видя такое развитие событий, афганские подрядчики, которые сотрудничали с силами Международной коалиции и США, заявили, что боятся за свои жизни.

«Какова будет наша судьба? Очевидно — смерть!», — заявил Мухаммад Ариф Ахмадзай, который сотрудничал с американцами последние десять лет.

Как и тысячи других афганских подрядчиков, Ахмадзай просит, чтобы Вашингтон помог ему и его семье уехать в Соединенные Штаты или перебраться в Европу. Талибы грозили убить его десятки раз.

Президент Афганистана Ашраф Гани, комментируя решение о выводе американских войск, поначалу заявил, что уважает позицию США. Политик пояснил, что афганские военные способны защитить свой народ и страну. Однако теперь изменил риторику. Гани призывает талибов положить конец насилию и предлагает разделить с ним власть.

«Уже много лет очевидно, что не существует военного решения конфликта в Афганистане. Урегулирование путем переговоров внутри самой страны — единственный путь к устойчивой стабильности», — пояснил свою позицию афганский лидер.

Как будут разворачиваться события в дальнейшем, покажет время. Вашингтон начал вывод войск, обещает завершить его к 11 сентября. Возможно, к этому моменту решится судьба афганских подрядчиков, которые сейчас приносят письма с угрозами от талибов.

Сохранившееся в Афганистане террористическое подполье не собирается уходить в тень. Группировка «Аль-Каида», которую теперь возглавляет Айман аз-Завахири, отмечает 2 мая собственный юбилей. В воскресенье исполняется десять лет со дня смерти Усамы бен Ладена.

«Американцы теперь побеждены», — заявляют представители «Аль-Каиды».

Последователи бен Ладена обещают «вести войну на всех фронтах» против Соединенных Штатов, если те не отступят от всего мусульманского мира. Как и в прошлом, ФБР обещает за информацию о местонахождении аз-Завахири все ту же награду в 25 млн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.