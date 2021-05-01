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Ответственные за кризис в Эфиопии группировки попали в список террористических

Весь мир
Ответственные за кризис в Эфиопии группировки попали в список террористических
Global Look Press  /  © Abdurrahman Warsameh / ZUMAPRESS.com

Аддис-Абеба, 1 мая. Власти Эфиопии официально признали «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) и «Армию освобождения Оромо» террористическими группировками. Соответствующее постановление подписал Совет министров.

Изначально «Народный фронт» спровоцировал затяжной политический кризис, который в итоге перешел в полномасштабный вооруженный конфликт. Группировка действует в регионе Тыграй на северо-западе Эфиопии.

На фоне пандемии COVID-19 правительство африканского государства приняло решение о переносе выборов. Однако сепаратисты из НФОТ провели в Тыграе собственное голосование, проигнорировав власти страны. Позже радикалы атаковали базу республиканских вооруженных сил. В ноябре прошлого года Аддис-Абеба начала против группировки военную операцию.

В конфликте также приняли участие войска Эритреи. НФОТ открыл огонь по столице соседнего государства, а в ответ армия вступила в противостояние с террористами. Недавно Асмара объявила о выводе военнослужащих из приграничной части Эфиопии.

Помимо этого, регион Оромия страдает из-за действий группировки «Армия освобождения Оромо». Формирование откололось от партии «Фронт освобождения Оромо» (OLF). Данное политическое движение числилось в списке террористических организаций с 2011 года, но спустя семь лет, в 2018 году, власти отменили соответствующее решение. В «Армии» состоит около трех тысяч бандитов, атакующих мирное население.

В начале марта боевики напали на православную церковь в Оромии, где убили минимум 29 человек, среди которых находились 21 женщина и священнослужитель. Радикалы открыли огонь по людям прямо в храме. Кроме того, они захватили заложниц, изнасиловали их, а после застрелили.

Преступления террористов спровоцировали серьезный кризис во всех сферах жизнедеятельности страны. Множество людей погибли или пострадали от бесчинств группировок. Боевики разрушают дома и даже целые поселения.

Эфиопы спасаются от преступников бегством, но оказываются в еще более тяжелом положении. Перемещенным лицам не хватает продовольствия, воды, медикаментов и предметов первой необходимости.

Число тех, кто нуждается в помощи, достигло 4,5 млн. Недавно Бельгия выделила на поддержку беженцев 4 млн евро, но Эфиопии нужны гораздо большие средства, чтобы преодолеть все трудности, с которыми столкнулось ее население.

группировки эфиопия тыграй
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