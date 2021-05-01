Супругов-полицейских наградят за спасение пенсионеров из огня в Красноярском крае

Красноярск, 1 мая. Муж и жена, работающие в полиции, во время планового обхода заметили пожар в доме и спасли находившихся в нем пожилых людей.

После майских праздников к награде представят супругов, работающих в правоохранительных органах Красноярского края, за своевременное оказание помощи находящимся в горящем доме пенсионерам. Семейная пара помогла жильцам выйти из здания во время пожара.

По имеющимся данным, стражи правопорядка проводили профилактические работы среди неблагополучных семей. Во время исполнения служебных обязанностей супруги заметили горящую крышу одного из зданий. Они оперативно среагировали и помогли находившимся там людям спастись, сообщало Федеральное агентство новостей.