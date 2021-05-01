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Критик Соседов объяснил, почему Лобода не может быть Змеей на шоу «Маска»

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Критик Соседов объяснил, почему Лобода не может быть Змеей на шоу «Маска»
facebook.com  /  Сергей Соседов

Москва, 1 мая. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов попытался понять, какая певица скрывается под костюмом Змеи на популярном шоу «Маска».

В финал проекта, который покажут 2 мая, вышли четыре персонажа: Лама, Змея, Крокодил и Заяц. Один из участников получит звание короля масок. Зрители «Маски» по-прежнему гадают, что за артисты остались на шоу.

Соседов оценил выступление Змеи и отметил, что она очень хорошо поет. Однако сказать, что за артистка скрывается в костюме, критик не смог. При этом журналист с уверенностью заявил, что Змея — это точно не певица Светлана Лобода.

«Во-первых, она гастролерша. Это человек, который выступает за сумасшедшие гонорары, и на «Маску» она точно не пойдет. <...> Во-вторых, у нее нет таких вокальных данных, как у Змеи, нет пластичности и гибкости голоса», — объяснил Соседов.

Светлана Лобода

Поклонники «Маски» предполагают, что в костюме Змеи выступает экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута. Критик признался, что не знает такую исполнительницу, но будет следить за ней, если это действительно она.

«Но я полагаю, что это кто-то более известный. Может, мюзикловая исполнительница», — заключил эксперт в беседе с «Телепрограммой».

Зрители проекта выдвигают разные версии о личностях оставшихся участников. А член жюри «Маски» певица Валерия ранее поделилась предположениями об артисте, скрывающемся в костюме Зайца.

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