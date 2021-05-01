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Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Плющенко и рассердил фанатов

Спорт
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Плющенко и рассердил фанатов
Инфореактор  /  wikipedia.org / David W. Carmichael / CC BY-SA 3.0 / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал уход российской фигуристки Александры Трусовой от ее тренера Евгения Плющенко, с которым спортсменка работала на протяжении года. 16-летняя исполнительница уникальных четверных прыжков вернулась в группу ее бывшей наставницы Этери Тутберидзе.

По словам спортивного комментатора, переход Александры назревал уже несколько месяцев.

«Когда Саша была у меня на интервью, на эту тему она вместе с мамой общалась неохотно, но было понятно, что ее что-то не устраивает, что переход вот-вот состоится», — рассказал он на своем канале в Telegram.

При этом Губерниев подчеркнул, что «переход от тренера к тренеру — это совершенно нормальная история».

«Это нормально. Этери Георгиевна — специалист №1 в женском одиночном катании. Плющенко, не унывать! Трусова, бороться за олимпийское золото!» — призвал Дмитрий.

Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Плющенко и рассердил фанатов
vk.com  / Фигурное катание России

Подписчики Губерниева не оценили его высказывание и решили, что телеведущий в «очередной раз хайпанул».

«Горе-обозреватель. Откуда тебе знать, правильно Трусова сделала или нет. Гуру в фигурном катании», — написал один из фолловеров.

«У Димы, как обычно, хайп ради хайпа. Биатлон и гребля — твое все, остальное — хайп, а хайп — это деньги», — написал другой.

Кроме того, некоторых поклонников спорта переход Трусовой к новому-старому тренеру разочаровал.

«Прыгает туда-сюда. Как после такого предательства Тутберидзе с ней будет работать?» — негодуют фанаты.

Евгений Плющенко на своей странице в Instagram признался, что завершение сотрудничества произошло по обоюдному согласию, но не стал разглашать причины. Также он попросил представителей прессы не задавать никаких вопросов и уважать личное пространство.

Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Плющенко и рассердил фанатов
Global Look Press  / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

За год работы с двукратным олимпийским чемпионом Александра Трусова в непростом для себя сезоне сумела выиграть бронзовую медаль чемпионата мира 2021 в Стокгольме, пропустив вперед двух россиянок — Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву.

Александра Трусова в мае прошлого года ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Оценивая тренировочный процесс Тутберидзе и Плющенко, Трусова признавалась, что двукратный олимпийский чемпион ведет себя эмоциональней, чем ее бывшая наставница.

Ранее 16-летняя Александра Трусова поделилась планами на будущее и рассказала, когда планирует завершить спортивную карьеру.

губерниев плющенко чемпионат мира фигурное катание тутберидзе трусова
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