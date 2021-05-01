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СМИ раскрыли истинную цель черноморского маневра ВМС Великобритании

Армия
СМИ раскрыли истинную цель черноморского маневра ВМС Великобритании
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 1 мая. Планы Великобритании по отправке кораблей в Черное море имеют явный агрессивный расчет в отношении России, уверены военные аналитики.

Государства из состава Евросоюза придерживаются политики двойных стандартов США, пытаясь угодить Вашингтону, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи журналистов издания Strategic Culture. По их словам, Лондон планирует отправку боевых кораблей в Индо-Тихоокеанский регион из-за «китайской угрозы». Авторы материала отметили, что в самом факте развертывания флота нет ничего необычного, так как Россия и Китай также регулярно проверяют боеготовность своих морских сил, однако в действиях Европы прослеживается агрессивный посыл.

Корабли ВМС Великобритании совершат заход в Черное море на пути в Индо-Тихоокеанский регион на фоне ухудшения отношений между РФ и странами Североатлантического альянса из-за ситуации на Украине, уточнили эксперты. По их словам, это доказывает факт наличия у западных государств скрытых агрессивных планов в отношении Москвы.

«Пока неясно, пойдут ли англичане на черноморский маневр, но сам факт его планирования показывает, что у Запада есть скрытый агрессивный расчет», — написали авторы Strategic Culture, раскрыв истинную цель планов Лондона.

Европа поддерживает недружественный настрой американского лидера Джо Байдена в отношении России и Китая, о чем можно судить по подготовке к масштабному походу боевых кораблей в акваторию Южно-Китайского моря, объяснили авторы статьи.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, как Великобритания планирует использовать Украину для шпионажа за кораблями Черноморского флота России.

россия великобритания черное море флот корабли strategic culture
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