Великий пост завершился в Эфиопии Страстной пятницей

Аддис-Абеба, 1 мая. Эфиопия, жители которой в большинстве исповедуют христианство, 30 апреля отметила Страстную (Великую) пятницу.
ስቅለት እኛ ሰፈር፡ መድዬ ❤️— ሔ (@hewaniye) April 30, 2021
Good Friday, Bole Mediye
ኪርያላይሶን
Kiryalayson #Ethiopia pic.twitter.com/PNx2boEy9i
Этот день символизирует распятие Иисуса Христа на горе Голгофа. Эфиопская церковь на местном литургическом языке геэз называет праздник пятницей Распятия.
Традиционно за день до Пасхи все верующие посещают службы в церквях и храмах. Они преклоняют колени в память о страстях Христа, которые он пережил ради людей. Священнослужители прославляют его, декламируя библейские стихи и исполняя религиозные песни.
Holy Week (and Christian fasting!) in Ethiopia is nearing its end — it's Good Friday today according to the Orthodox Calendar. Here's a spectacular Crucifixion with custom Gǝʿǝz inscriptions, made for the Solomonic Ethiopian royal court in Limoges, France, ca. 1520. pic.twitter.com/ldq1Q1KOvi— Dr. Verena Krebs (@KrebsVerena) April 30, 2021
Кроме того, Страстная пятница становится окончанием Великого поста в эфиопской православной церкви. Он длится 55 дней. В этот период всем, кто его соблюдает, можно есть один раз в сутки и употреблять в пищу только овощи и лук.
#GoodFriday #Ethiopia#Jesus #Easter2021— Michael Shawel(M.D) (@Dr_MichaelShaw) April 30, 2021
Celebrating good friday in Addis Ababa, Ethiopia. The crucification of Jesus Christ, our lord.???????????? pic.twitter.com/vj6M8JNP0S
В воскресенье эфиопы вместе с остальными православными христианами по всему миру отпразднуют Пасху. В африканской стране ее называют Фасика и считают одним из самых значимых дней в году.
Для Эфиопии христианская вера имеет особое значение. Большая часть ее жителей религиозны и придерживаются церковных законов. Священным центром страны по праву считают Аксум.
Там находится церковь Девы Марии Сионской, в которой хранится библейский Ковчег Завета со Скрижалями Завета. На них высечены Десять заповедей, которые Бог дал Моисею. Неделю назад эфиопы отмечали Пальмовое воскресенье, и именно в Аксуме прошли самые масштабные торжества.