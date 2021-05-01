Великий пост завершился в Эфиопии Страстной пятницей

Аддис-Абеба, 1 мая. Эфиопия, жители которой в большинстве исповедуют христианство, 30 апреля отметила Страстную (Великую) пятницу.

ስቅለት እኛ ሰፈር፡ መድዬ ❤️

Good Friday, Bole Mediye



ኪርያላይሶን

Kiryalayson #Ethiopia pic.twitter.com/PNx2boEy9i — ሔ (@hewaniye) April 30, 2021

Этот день символизирует распятие Иисуса Христа на горе Голгофа. Эфиопская церковь на местном литургическом языке геэз называет праздник пятницей Распятия.

Традиционно за день до Пасхи все верующие посещают службы в церквях и храмах. Они преклоняют колени в память о страстях Христа, которые он пережил ради людей. Священнослужители прославляют его, декламируя библейские стихи и исполняя религиозные песни.

Holy Week (and Christian fasting!) in Ethiopia is nearing its end — it's Good Friday today according to the Orthodox Calendar. Here's a spectacular Crucifixion with custom Gǝʿǝz inscriptions, made for the Solomonic Ethiopian royal court in Limoges, France, ca. 1520. pic.twitter.com/ldq1Q1KOvi — Dr. Verena Krebs (@KrebsVerena) April 30, 2021

Кроме того, Страстная пятница становится окончанием Великого поста в эфиопской православной церкви. Он длится 55 дней. В этот период всем, кто его соблюдает, можно есть один раз в сутки и употреблять в пищу только овощи и лук.

В воскресенье эфиопы вместе с остальными православными христианами по всему миру отпразднуют Пасху. В африканской стране ее называют Фасика и считают одним из самых значимых дней в году.

Для Эфиопии христианская вера имеет особое значение. Большая часть ее жителей религиозны и придерживаются церковных законов. Священным центром страны по праву считают Аксум.

Там находится церковь Девы Марии Сионской, в которой хранится библейский Ковчег Завета со Скрижалями Завета. На них высечены Десять заповедей, которые Бог дал Моисею. Неделю назад эфиопы отмечали Пальмовое воскресенье, и именно в Аксуме прошли самые масштабные торжества.