Великий пост завершился в Эфиопии Страстной пятницей

Аддис-Абеба, 1 мая. Эфиопия, жители которой в большинстве исповедуют христианство, 30 апреля отметила Страстную (Великую) пятницу.

Этот день символизирует распятие Иисуса Христа на горе Голгофа. Эфиопская церковь на местном литургическом языке геэз называет праздник пятницей Распятия.

Традиционно за день до Пасхи все верующие посещают службы в церквях и храмах. Они преклоняют колени в память о страстях Христа, которые он пережил ради людей. Священнослужители прославляют его, декламируя библейские стихи и исполняя религиозные песни.

Holy Week (and Christian fasting!) in Ethiopia is nearing its end — it's Good Friday today according to the Orthodox Calendar. Here's a spectacular Crucifixion with custom Gǝʿǝz inscriptions, made for the Solomonic Ethiopian royal court in Limoges, France, ca. 1520. pic.twitter.com/ldq1Q1KOvi