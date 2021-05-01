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Облигации могут принести оманским нефтяникам 7,9 млрд долларов

Экономика
Облигации могут принести оманским нефтяникам 7,9 млрд долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Маскат, 1 мая. Чтобы получить на развитие в ближайшие пять лет 7,9 млрд долларов, национальная нефтяная компания Омана OQ продаст активы, выпустит облигации и рефинансирует задолженность.

По информации издания Arabian Business, оманская компания собирается впервые выпустить международные облигации на общую сумму более 500 млн долларов. Какие именно активы планируется реализовать, пока не уточняется.

Операционные убытки OQ по итогам 2020 года на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть составили 4,1 млрд долларов. Наиболее убыточными стали нефтеперерабатывающая Oman Oil Refineries and Petroleum Industries и занимающаяся разведкой и добычей сырья Oman Oil Co. Exploration & Production.

В январе появилась информация, что дефицит бюджета Омана по итогам 2021 года составит 5,7 млрд долларов. Маскат намерен покрыть его за счет внутренних и внешних заимствований.

Есть вероятность, что к концу текущего года стоимость нефти значительно увеличится. С января котировки на углеводород уже выросли в цене на 30%, выйдя на докризисный уровень. На фоне новых решений ОПЕК+ в отрасли нефтедобычи тенденция может продолжиться.

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