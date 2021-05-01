Стало известно, почему пропал со сцены Андрей Губин

Москва, 1 мая. Исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Убегает лето» Андрей Губин пропал со сцены много лет назад. Исчезновение певца может быть связано со здоровьем и личными проблемами.

Поклонники практически не видят Губина на сцене с 2004 года. Тогда исполнитель говорил, что хочет сосредоточиться на композиторской деятельности. Например, он написал хит «Ла-ла-ла» для Жанны Фриске. Однако затем у певца возникли проблемы со здоровьем.

«У меня ситуация нестандартная, плывет левая сторона лица, здесь какие-то полосы. Лично я вижу серые полосы. Вы попробуйте все это убрать с лица. А врачи говорят: «Все нормально». Я половину тела не чувствую!» — жаловался Губин.

Певец утверждал, что у него заболевание нервной системы. Состояние артиста усугубилось трагедией в семье — в 2007 году умер отец Губина, а еще через пять лет скончалась его мать. После этого исполнитель замкнулся и стал лишь иногда появляться только в разных ток-шоу.

Как пишет Spletnik, в прошлом году Губин выступил в одном из московских караоке-баров, однако это не означает, что он хочет возобновить концертную деятельность. От предложений снова выступать сцене артист неоднократно отказывался.

Андрей Губин отметил 47-летие 30 апреля. Незадолго до этой даты певец перебрался в Египет. В комментарии ФАН певец и композитор Юрий Лоза объяснил, почему исполнитель решил уехать за границу.