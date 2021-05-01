ФАН выяснил, какие основные ошибки совершают новички в тренажерных залах

Москва, 1 мая. Весна — время покупок абонементов в тренажерные залы. Все хотят привести себя в форму перед летним сезоном, сбросив лишние килограммы. ФАН выяснил, какие главные ошибки совершают новички в спортивных залах.

«Первое и оно же главное — разминка. Новенькие очень часто стремятся быстрее начать упражнения и забывают размяться, отсюда и травмы. Вторая ошибка — отсутствие расписания и режима, без этого прогресса не добиться. Излишний фанатизм тоже до добра не доводит, не стоит ходить в зал семь дней в неделю. Ну и воду нужно пить обязательно: почему-то многие уверены, что это запрещено», — рассказала фитнес-тренер Валерия Степанькова.

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