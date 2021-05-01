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Семинар о христианском искусстве Эфиопии прошел в Санкт-Петербурге
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Семинар о христианском искусстве Эфиопии прошел в Санкт-Петербурге

Весь мир
Семинар о христианском искусстве Эфиопии прошел в Санкт-Петербурге
pixabay.com  / 

Санкт-Петербург, 1 мая. Первый открытый семинар-встреча о древнем христианском искусстве Эфиопии состоялся в России. Мероприятие инициировал российский культуролог и ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Изборск» Владимир Мельников.

Накануне Пасхи в Санкт-Петербургской Академии художеств с докладом на русском языке выступил молодой эфиопский живописец Зелеке Теводрос Абебау. Студент первого курса обучается в мастерской церковно-исторической живописи, которой руководит заслуженный художник РФ Александр Крылов.

Абебау рассказал о родине, искусстве, которое там зародилось, и значении христианской культуры для страны. Эфиопская цивилизация одной из первых возникла на Африканском континенте. Самые ранние находки относятся к началу первого тысячелетия до нашей эры и свидетельствует о высоком развитии региона.

Уже в начале IV века Аксумское царство, находившееся на территории современных Эфиопии и Эритреи до XI века, приняло христианство как государственную религию. К XIII веку в будущей республике начали возводить церкви. Иконография, которой Абебау уделил особое внимание в рамках доклада, зародилась в XIV веке.

Молодой студент из Эфиопии не только рассказал о культуре и вере Эфиопии. Он обратился ко всем собравшимся и призвал сохранять историческое и религиозное наследие.

«Обучение в Академии позволит мне стать профессиональным художником и поспособствовать развитию христианского искусства в моей стране», — подчеркнул Абебау.

Первокурсник надеется, что сможет внести вклад в искусство Эфиопии, развить в нем нечто новое и сохранить основы, которые сделали страну одним из культурных центров Африки. Христианство занимает особое место в африканском государстве.

Это доказывают масштабные торжества, которые прошли всего неделю назад, в Пальмовое воскресенье. Тысячи людей участвовали в шествиях по всей стране. Самый больший праздник традиционно прошел в городе Аксум, где в церкви Девы Марии Сионской хранят библейский Ковчег Завета со Скрижалями Завета.

россия санкт-петербург эфиопия
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