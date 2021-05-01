Инвестирование может обеспечить россиянам значительную прибавку к пенсии

Москва, 1 мая. Чтобы не отказывать себе в привычном уровне потребления после выхода на пенсию, лучше позаботиться об этом заранее. Россиянам рассказали, как правильно откладывать на старость.

Для обеспечения достойной жизни после окончания трудового пути аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов составил собственные рекомендации, пишет РБК. В частности, он уверен, что нужно совмещать несколько инструментов накопления, часть из которых должна быть высокодоходной.

Эксперт советует присмотреться к золоту, банковским вкладам, акциям отдельных компаний, жилой недвижимости, фондам акций и облигаций. Он также называет такие инструменты, как накопительное страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды и даже наличная валюта.

По словам Емельянова, оптимально совмещать два или три инструмента, один из которых может иметь высокую степень риска. К таковым относятся инвестиции в акции, облигации и их фонды.

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