Мощный пожар уничтожил семь домов в Кургане

Курган, 1 мая. Сотрудники МЧС ведут проливку на месте пожара, в результате которого сгорели семь жилых домов, три нежилых и 13 надворных построек.

По данным источника ФАН, площадь возгорания составила 1700 кв. м. Никто из людей не пострадал. Материальный ущерб будет подсчитан позднее. Приблизительно 20 человек, учитывая данные регистрационного учета, остались без жилья.

Сильные порывы ветра стали причиной распространения огня, что и привело к масштабному уничтожению имущества.

В Твери загорелся дом, в котором жила зоозащитница. В огне погибли кошки и собаки, сообщал ФАН.