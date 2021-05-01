Франция пытается вмешаться в процесс формирования нового правительства ЦАР

Банги, 1 мая. Формирование нового правительства Центральноафриканской Республики продвигается медленно из-за вмешательства французских дипломатов, сообщает издание Ndjoni Sango. По данным авторов материала, Париж стремится восстановить влияние в регионе с помощью давления на Банги.

Месяцем ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера официально вступил в должность. Еще тогда переизбранный центральноафриканский лидер предупредил, что после этого распустит кабмин и назначит новый состав. Однако этого до сих пор не произошло.

Франция давит на Центральноафриканскую Республику, понимая, что уже почти полностью утратила любой вес в бывшей колонии. Туадера старается сохранить дипломатический баланс в стране и не настроен вступать в конфликт с кем-либо. На фоне этого ему приходится аккуратно противостоять зарубежному влиянию.

Формирование нового правительства — вопрос времени. Уже в понедельник, 3 мая, начнет работу следующий состав парламента. Страна вступает в новый этап и ей необходимы министры, готовые действовать в условиях, необходимых для ее развития.

Центральноафриканский лидер заранее предупредил, что в кабмине произойдут перемены. Он подчеркнул, что члены нового правительства должны представлять интересы всего населения ЦАР. В социальных сетях появляются многочисленные предположения о том, кто же войдет в его состав.