Литовский депутат предсказал Украине вступление в НАТО в течение 15 лет

Вильнюс, 1 мая. Депутат парламента Литвы Жигимантас Павилионис предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в течение ближайших 15 лет. Об этом сообщают СМИ.

Парламентарий считает, что приход президента США Джо Байдена к власти может стать для Киева шансом присоединиться к НАТО. Павилионис также предсказал Киеву получение членства в Европейском союзе до 2036 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что безопасность страны в долгосрочной перспективе может быть обеспечена только путем вступления в НАТО. По его словам, Киев ждет от Североатлантического альянса конкретики в этом вопросе.

Болгары ранее предложили подарить Украине две надувные лодки в рамках военной помощи от НАТО.