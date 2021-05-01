США и Марокко обсудили возможности расширения сотрудничества в Африке

Рабат, 1 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита переговорили по телефону.

«Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в Африке для содействия экономическому процветанию и стабильности. Госсекретарь подчеркнул ключевую роль Марокко в укреплении стабильности в Сахеле и Ливии», — сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Блинкен в ходе диалога отметил давние и взаимовыгодные двусторонние отношения, основанные на общих ценностях и интересах регионального мира, безопасности и процветания. Он высоко оценил руководящую роль короля Мохаммеда VI в борьбе с изменением климата и инвестировании в возобновляемые источники энергии и призвал Рабат содействовать «зеленому» экономическому росту и развитию в Африке.

Глава американского внешнеполитического ведомства приветствовал шаги Марокко по улучшению отношений с Израилем, отметив, что это принесет пользу обеим странам в долгосрочной перспективе.

В конце 2020 года президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой в обмен на нормализацию отношений между королевством и Израилем. Вероятно, администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена еще не сформулировала четкую позицию по региону, поскольку этот вопрос отсутствовал на переговорах.