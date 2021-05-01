Водитель и пассажир Mitsubishi погибли после съезда в кювет под Псковом

Псков, 1 мая. Иномарка съехала с дороги и опрокинулась в кювет на областной трассе. Авария не обошлась без жертв.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Дедовичском районе, сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону. В происшествии погибли водитель и пассажир японского автомобиля Mitsubishi.

По данным следствия, мужчина, сидевший за рулем машины, потерял управление и оказался в канаве. В настоящее время следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают иные детали трагедии.

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