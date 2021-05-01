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Климова опубликовала фото с подросшими сыновьями от Петренко

Шоу-бизнес
Климова опубликовала фото с подросшими сыновьями от Петренко
instagram.com  /  @klimovagram

Москва, 1 мая. Актриса Екатерина Климова порадовала поклонников новой фотографией. Знаменитость показала сыновей от бывшего мужа, актера Игоря Петренко.

Новый кадр появился на странице Климовой в Instagram. Актриса в домашнем образе и практически без макияжа сделала селфи с подросшими Матвеем и Корнеем.

«Ура! Каникулы. Всем школьникам, их родителям и, конечно же, любимым учителям мы желаем хорошенько выспаться и набраться сил перед последней четвертью», — написала звезда кино.

Подписчиков артистки снимок с сыновьями привел в восторг. Поклонники восхитились не только подросшими детьми, но и красотой самой Климовой.

«Катерина, никак не могу определить, какого цвета у тебя глаза! Фотография, к сожалению, это не подскажет. Ясно одно — они бездонные, в них утонуть можно!»;

«Кать, твои мальчики очень похожи на тебя»;

«Какие мальчишки уже взрослые! Красивые!»;

«Чудесные дети чудесной мамы!!! Храни господь вашу семью!» — написали фанаты в комментариях.

Помимо сыновей от Игоря Петренко, у актрисы есть две дочери — старшая Елизавета от первого брака и младшая Изабелла от третьего мужа. Климова ранее показала, как проводит вечер с детьми за игрой в шахматы.

актриса петренко климова
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