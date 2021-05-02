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Психолог Абравитова объяснила, почему депрессия может вызывать болезни
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Психолог Абравитова объяснила, почему депрессия может вызывать болезни

Общество
Психолог Абравитова объяснила, почему депрессия может вызывать болезни
vk.com  /  Марианна Абравитова

Длительное пребывание в острой фазе депрессии может запустить в организме человека программу самоуничтожения. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, здоровье не в последнюю очередь зависит от нашего настроения.

«Если длительное время находиться в негативе, то это может привести к разным последствиям. Например, психосоматическим и физиологическим. Когда люди долго находятся в острой фазе депрессии, то у них может запускаться механизм, как я его называю, «убей себя». В таких случаях организм просто откликается на призыв нервной системы: «Раз тебе так плохо, тогда какой смысл жить дальше». Многие заболевания имеют психосоматическую природу», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова подсказала, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать подобных проблем.

«Тревожный звонок, если вы понимаете, что постоянно находитесь в депрессии и это занимает большую часть времени, например в течение дня. Однако мы не берем совсем жесткие ситуации вроде смерти родственника. Мы все глубоко переживаем такие события, и это нормально. Впрочем, если это длится уже около года, то уже нехорошо», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Абравитова объяснила, почему депрессия может вызывать болезни
pixabay.com  / 

В завершение она рекомендовала не пускать ситуацию на самотек и в случае необходимости обратиться за помощью к специалисту.

«Обычно в таком состоянии людям не хочется переключать свое внимание на что-то другое. Они могут даже переключать каналы на телевизоре и не останавливаться ни на чем. Дело в том, что на бессознательном уровне такое самочувствие уже воспринимается как норма. Если ни путешествия, ни смена вида деятельности не помогают, то в таких случаях, конечно, лучше обратиться к психологу», — подытожила эксперт.

Ранее Марианна Абравитова рассказала, как сказкотерапия могла помочь Анджелине Джоли.

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