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Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли хочет сняться в российском фильме

  /   Обновлено: 01 мая 2021 18:09
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли хочет сняться в российском фильме
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Москва, 1 мая. Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала, что уже ведет переговоры о съемках в российской картине.

Звезда посетила Московский международный фестиваль, на котором представила ленту «Улей». По словам Узерли, для нее большая честь представлять фильм на этом смотре. Актриса подчеркнула, что ММКФ является одним из престижнейших мероприятий в индустрии кино, поскольку ежегодно собирает именитых режиссеров, актеров и продюсеров со всего мира.

Мерьем Узерли в последний раз посещала Россию в 2017 году. В беседе с журналистами она призналась, что та поездка стала для нее в некотором смысле вдохновением, и она очень скучала по Москве. Возможно, что актриса вновь посетит российскую столицу, но уже по рабочим вопросам.

По словам звезды, она всегда хотела сняться в российском фильме и ее мечта в скором времени может сбыться, сообщает сайт 360tv.ru. Сейчас она ведет переговоры о съемках сразу с несколькими продюсерами из России.

Оказалось, что Узерли десять лет изучала русский язык. Поэтому пара месяцев проживания в Москве позволит ей вспомнить полученные навыки, считает артистка. Во время своей беседы на московском форуме она призналась, что делала ДНК-тест на национальность и обнаружила русские корни.

 

 

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